La Noche de las Heladerías 2025 se celebrará el jueves 13 de noviembre en toda la Argentina. Esta jornada ofrece una oportunidad especial para disfrutar de los mejores sabores de helados con descuentos exclusivos .

Como todos los años Heladerías Bahillo se suma a esta iniciativa y a partir de las 18 horas habilitará la promo 2x1 en ¼ de helado.

La oferta es válidad únicamente por mostrador, no por delivery o PedidosYa y sólo en efectivo. Se puede llevar hasta 5 promociones por persona.

Además, presentará su nuevo sabor: Alfajor Chocolate Blanco compuesto por pedacitos de alfajor, dulce de leche natural y chocolate blanco.