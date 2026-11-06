Noche de los Museos Entrerrianos en la ciudad: cuál es el cronograma en cada uno
La propuesta, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo Provincial de Cultura, se desarrollará bajo el lema "Entre Ríos: caminos que nos unen", que invita a reconocer los vínculos, las historias, los saberes y las memorias que forman parte de la identidad de las comunidades entrerrianas.
En Gualeguaychú, la jornada es organizada por la Dirección de Cultura Municipal y cuenta con una programación que incluye intervenciones teatrales, microteatro, visitas guiadas, música y actividades participativas en distintos espacios patrimoniales de la ciudad.
Las propuestas de ficción e intervenciones teatrales de los museos municipales fueron creadas y dirigidas por Belén Barreto, dramaturga e integrante del equipo creativo de Cultura, quien también se desempeña como coordinadora de actividades en los museos de la ciudad.
La iniciativa permite acercarse a diferentes aspectos de la historia local, desde los orígenes de Gualeguaychú y las experiencias de sus habitantes hasta sus expresiones artísticas y populares. A través de recorridos y representaciones, los visitantes pueden conocer relatos vinculados con los espacios que conservan parte de la memoria colectiva de la ciudad.
Programación de actividades
Museo Casa de Haedo
Dirección: San José y Rivadavia.
"Mil historias, el mismo reflejo"
Intervención teatral, de 19 a 00 h.
A través de los recuerdos de Murciana, una mujer afrodescendiente, se reconstruyen las historias de quienes fueron arrancados de sus tierras. La propuesta recupera las raíces, la cultura y la memoria de las comunidades afrodescendientes, cuyas experiencias forman parte de la identidad y la historia local.
Actúa: Melina Guigou.
Entrada libre y gratuita.
Museo Azotea de Lapalma
Dirección: Jujuy y San Luis.
"Los que nunca se fueron"
Intervenciones teatrales, de 19 a 00 h.
Un recorrido por las salas de la histórica casona, con representaciones dedicadas a Isabel Frutos y Pedro Lapalma. A través de dos historias situadas en épocas diferentes, se abordan experiencias atravesadas por el dolor y la soledad, cuyas memorias permanecen vinculadas al lugar.
Actúan: Azul Camino y Santiago Ramírez.
Entrada libre y gratuita.
"Nostalgia de la Azotea de Lapalma"
Obra teatral, a las 21:30 h.
Un unipersonal que recupera historias de la emblemática casona relacionadas con el amor, las pérdidas, la solidaridad y la esperanza, estableciendo un vínculo entre su pasado y su presente.
Ficha técnica:
Actuación: Ángela Estela Solad.
Voz en off: Mónica María Florencia Fuentes.
Iluminación: Gustavo Ramos.
Autoría y dirección general: Carina María Alejandra González.
Grupo teatral: MAGGMASEEL.
Entrada libre y gratuita.
Museo del Carnaval
Dirección: Estrada y Rocamora.
"Uniendo carnavales"
La propuesta reunirá a protagonistas de dos expresiones representativas de la cultura popular de Gualeguaychú: los Corsos Populares Matecito y el Carnaval del País.
Mediante visitas guiadas e intervenciones de integrantes del carnaval, se buscará recuperar sus historias, reconocer sus identidades y destacar los vínculos entre ambas manifestaciones culturales. La actividad también se relaciona con el lema del Consejo Internacional de Museos (ICOM) para este año: "Museos uniendo un mundo dividido".
El cronograma previsto es el siguiente:
18:30 h: Primera visita guiada.
20:30 h: Presentación del conjunto carnavalesco Mainumby y segunda visita guiada.
21:30 h: Presentación de la batucada To' Pegao.
22:30 h: Presentación de la murga Los Colombianos.
23:00 h: Tercera visita guiada.
Entrada libre y gratuita.
Museo Ferroviario
Dirección: Parque de la Estación, Maestra Piccini y Maipú.
"El hombre de las vías"
Intervención teatral, de 19 a 00 h.
La historia de un peón golondrina que llega a Gualeguaychú en busca de trabajo a través del ferrocarril. La representación recupera las experiencias de los trabajadores itinerantes que recorrían distintas localidades siguiendo las oportunidades laborales y dejando parte de sus historias en cada destino.
Actúa: Nicolás Rébora.
Entrada libre y gratuita.
Casa De Deken
Dirección: 25 de Mayo 734.
"Memorias de entrecasa"
Microteatro, de 19 a 00 h.
Un chofer y un ama de llaves reconstruyen, desde sus experiencias, los vínculos, las rutinas y los secretos de quienes habitaron la casa. La propuesta recupera aspectos de la vida cotidiana y las memorias que permanecen asociadas a los espacios históricos.
Actúan: Marcela Reynoso y Silvio Del Valle.
Entrada libre y gratuita.
Museo Casa Natal de Fray Mocho
Dirección: Fray Mocho 135.
"Un hombre, mil historias"
Microteatro y música, de 19 a 00 h.
Una representación que invita a reencontrarse con la figura del escritor local Fray Mocho y los personajes que forman parte de su universo literario. A través de la actuación y la música, se recuperan aspectos de su obra y de su vínculo con la historia de Gualeguaychú.
Actúa: Ricardo Villani.
Entrada libre y gratuita.
Museo de la Aduana de Gualeguaychú
Dirección: Avenida del Valle y Alem.
Recorrido por la historia de la Aduana
De 19 a 23 h.
La actividad permitirá conocer la historia de la institución y su relación con el desarrollo comercial y portuario de Gualeguaychú. Durante el recorrido también se brindará información sobre las funciones y actividades que actualmente desarrolla el organismo.
Entrada libre y gratuita.
Museo de Ciencias Naturales y Arqueología "Prof. Manuel Almeida"
Dirección: 25 de Mayo 533.
Estación de dibujo infantil
De 19 a 22 h.
Una actividad participativa destinada a niños, que contará con un espacio acondicionado y materiales de dibujo para explorar, conocer y representar la fauna nativa mediante la expresión artística.
Entrada general: $3.000.