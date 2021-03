Hace un buen tiempo las mujeres empezaron a ocupar lugares que históricamente fueron propiedad exclusiva de los varones. Afortunadamente, por el importante lugar que ocupa en la formación integral de las personas, el deporte viene dando pasos agigantados (y muy necesarios) en ese sentido.

Los ejemplos son varios, pero sólo por tomar algunos de los más cercanos, podemos citar el importante crecimiento que viene teniendo la Liga Departamental de Fútbol Femenino y la gran visibilización que le ha dado, semanas atrás, la segunda edición de la Copa Juguemos por la Igualdad de Género, que volvió a poner el tema en la agenda deportiva nacional.

Referentes de la talla de Macarena Sánchez, primera mujer profesional de la historia argentina y actual directora de Juventud de la Nación, y Mara López, primera jugadora trans en ser reconocida por la AFA, llegaron a la ciudad para ser parte de esta muy buena iniciativa.

Pero, aunque a los futboleros nos cueste corrernos del libreto, no todo es fútbol. El básquet ha crecido también en la incorporación de mujeres a lugares en los que no las había. La bahiense Laura Cors, reconocida como la primera mujer técnica de un equipo de la Liga Nacional masculina, Bahía Basket, marca el camino en este sentido.

Noelia Sartori 1.jpg

En Gualeguaychú, también una mujer se abre puertas en un mundo de hombres, a fuerza de compromiso y responsabilidad. Con apenas 23 años, Noelí Sartori es la única árbitra de la ciudad y, hace apenas unos días, le avisaron que será una de las seis mujeres que arbitrarán la final de la Liga Femenina argentina.

“Tengo una alegría que no me entra en el cuerpo”, reconoce al dialogar con ElDía, apenas 48 horas antes del primer encuentro para el que fue designada. El Final Four comienza este viernes, y la gualeguaychuense impartirá justicia en el cruce entre Berazategui y Quimsa.

Noelí ya había sido noticia en 2019, cuando se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Liga Provincial de Mayores Maculina. Pero cada año la joven estudiante del profesorado de Educación Física se va poniendo nuevos objetivos. “Repetir lo hecho y un poco más”, cuenta.

“Siempre me gustó dirigir. En Racing, que es donde empecé a jugar, cuando era pre-mini dirigía las mosquitos, cuando era mini a las pre-mini. Una vez estaba arbitrando un partido y como me aburrí me fui a jugar a la otra cancha. Vino la profesora a retarme y todo, así arranqué”, relata, entre risas.

Noelia Sartori 4.jpg

La cosa se empezó a poner más seria hace seis años, luego de realizar el curso dictado por la Escuela de Árbitros que comenzó en 2014 en la Asociación de Gualeguaychú, bajo la dirección de Ezequiel Macías y Sebastián Broggi.

“Fue un proceso muy lindo, empezamos a dirigir categorías chicas, al principio, después, con más confianza, nos largaron al torneo local y después al federal”, cuenta quien fue una de las “cuatro o cinco” mujeres egresadas de esa camada, y la única que permanece en actividad.

“Más allá de que aprendí mucho y conocí gente muy linda, el básquet me ayudó a bancarme el estudio. Gracias a mi trabajo pude ayudar y en mi casa y estudiar fue una posibilidad. Yo vivía y estudiaba en Gualeguay, y todos los fines de semana me iba a arbitrar a donde me toque”.

La de este fin de semana no es la primera final que arbitrará Noelí. En 2019, vivió esa experiencia en la Liga Femenina, cuando, también en el estadio de Obras Sanitarias, arbitró el choque entre Quimsa y Vélez. “Fuimos a tres suplementarios, fue un partido fuera de serie, literalmente. A mí me encanta dirigir femenino, y el nivel de las chicas era muy bueno”, recuerda.

Noelia Sartori 2.jpg

-¿Algún otro partido que te haya marcado?

-Cuando debuté en la Liga Provincial de Mayores masculino. Ese partido lo arranqué erizada entera, y fue un sueño logrado.

-¿Cómo es ser mujer entre árbitros hombres?

-Nunca lo consideré una desventaja. Desde mi experiencia, siempre me sentí respetada dentro de la cancha. A nivel arbitral, siempre, y ahora creo que se está trabajando particularmente bien en ese sentido, se designó por las capacidades y no por el género. Y eso está muy bueno. De hecho, ahora se está trabajando especialmente con nosotras. Por ejemplo, en la Liga Femenina, el staff de juezas somos todas mujeres, hace cuatro años, más o menos. Eso está perfecto porque todas las chicas están a nivel del juego.

-¿Cómo viviste esta última designación?

-Nosotras, todos los miércoles tenemos una reunión virtual para conocer los errores cometidos y algunas indicaciones, para ir corrigiendo fecha a fecha. Después de eso, este miércoles, dieron a conocer el staff para la final y estuve designada entre las ocho juezas. Es una alegría inmensa, para mí y para toda mi familia. Para mis hermanas, para mis viejos, mis abuelos, sin ellos nada de esto sería posible. Son los que me sostienen cuando me caigo, y los que están, siempre, sin importar las distancias y las decisiones que tome. Tengo suerte, lo sé.

-¿Qué objetivos te quedan después de esta final?

-Siempre aspiro a seguir creciendo. Cada año me planteo objetivos, tanto a nivel personal como arbitral. Siempre, mis objetivos son dirigir lo mismo y un poco más. El año que viene será dirigir la final de la Liga Femenina y otros desafíos más. Pero primero tengo que hacer un buen papel este finde.

Noelia Sartori 3.jpg

Final y televisación

El Final Four de la Liga Femenina argentina se juega entre viernes y domingo. La definición comenzará el viernes a las 19.00 con el duelo entre Obras (1°) y Rocamora de Concepción del Uruguay (4°), una jornada que continuará a las 21:30 con el cruce entre Berazategui (2°) y Quimsa (3°), partido que será arbitrado por Noelí Sartori. El sábado, en tanto, se enfrentará el ganador de cada duelo frente al perdedor del otro, y en el domingo se cerrará el certamen con los cruces restantes. Los seis encuentros serán televisados por DirecTV Sports y Basquetpass.tv.