Nora agradeció especialmente “al Municipio de Pueblo Belgrano que nos recibe, año a año, de una manera muy especial manteniendo viva la llama de Malvinas, a los veteranos de guerra y a sus familias”.

Dijo que “a 41 años de la recuperación de las Islas Malvinas debemos recordar que todos los que estamos aquí presentes acudimos a este lugar para esperar por una fecha muy especial para los argentinos. No se trata de un feriado más. Quienes combatieron están hoy presentes. Personas que hicieron historia porque no solo lucharon siguiendo las órdenes de un superior. No se juega la vida sino es por algo amado y sagrado como lo es La Patria. Ellos se jugaron la vida por su país, por su Argentina con honor”.

Remarcó que “dieron sobradas muestras de valentía y coraje. Todos y cada uno de los que fueron ofrendaron su vida, marcando el eterno azar de la guerra a algunos y permitió que otros regresaran. Los que somos creyentes sabemos que fue una elección de Dios como Carlos Mostto y Raúl Dimotta, dos soldados de nuestra ciudad, y a otros 647 caídos que fueron elegidos para perpetuar la soberanía en Las Islas. Escribieron la historia con su propia sangre. No murieron en vano. Los que regresaron lo hicieron con una pesada mochila que mágicamente se alivia en cada reconocimiento como el de hoy. Ellos constituyen una vivencia de lo que todo argentino puede dar cuando la patria lo reclama. En las Islas los animaba el mismo espíritu de lucha que San Martín, Belgrano, Güemes y tantos patriotas. Tenemos héroes. Recordar Malvinas hoy, no es recordar la historia, si revivir una causa nacional, un momento en el que nos une el mismo sentimiento, a pesar de las diferencias que podamos tener cada uno”.