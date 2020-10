Norberto Acosta en su regreso a Juventud: "apostamos a llegar lo más alto posible"

Juventud Unida desarrolló en la mañana del lunes la tercera jornada de entrenamientos con vistas al Federal A. Divididos en grupos de 7 jugadores, el cuerpo técnico encabezado por Norberto Acosta trabajó en la parte física y en la técnica en el predio que el club tiene a 700 metros de la Rotonda del Cristo.

El profesor Ariel Román trabajó en la parte física, mientras que Beto Acosta y Gastón Fiorotto lo hicieron en aspectos técnicos como control, manejo del balón con ambas piernas, dribleo y remates a un arco pequeño. Circuitos que fueron armados por los técnicos con conos y cintas en una de las canchas auxiliares mientras se sigue trabajando en lo que será la principal.

Con la gentileza y humildad que lo caracteriza, Acosta dialogó con ElDia en uno de los descansos de la práctica, señalando que “es algo extraño entrenar con estas condiciones, pero lo bueno es volver, luego de siete meses parados: los jugadores sin jugar, nosotros sin dirigir. Y lo mejor de todo es volver a Juventud, que es como volver a nuestra casa”.

Dijo que, junto a Gastón Fiorotto, se consideran “afortunados por volver a trabajar, teniendo en cuenta que muchos entrenadores y jugadores están sin club, con la incertidumbre que esto genera y es de esperar que el 2021 sea diferente para todos”.

Sobre la pretemporada con Juventud, Acosta indicó que “arrancamos el sábado los entrenamientos, no podíamos dar más ventajas en relación a otros equipos que hace tres semanas comenzaron a trabajar, aunque de todas maneras estamos otorgando un hándicap debido a que no contamos con el plantel completo. Esperamos que esta semana se sumen el resto de los jugadores, siendo nuestro principal enemigo el tiempo”. Dentro del plano positivo, rescató que “tenemos una base de jugadores que se conocen, que jugaron juntos en el último torneo, además muchos de esos jugadores me conocen y saben la forma de trabajo que tenemos”.

Juve-2.jpeg

También dijo que “todo es nuevo, porque los jugadores vienen de un tiempo muy largo de parate y debiendo atravesar distintas situaciones. Hay gente que entrenó y se pudo mantener en buena condición física, otros que tuvieron que salir a trabajar e hicieron lo que pudieron y otros que casi no pudieron entrenar. Nos encontramos, como era lógico, con distintas situaciones que evaluamos y trabajamos en el día a día”.

Sobre el plantel, Beto sostuvo que “contamos con 12 jugadores entrenando y la idea es la de conformar un plantel de 24 jugadores que se dividirían en grupos de 6 para entrenar respetando los protocolos sanitarios por la pandemia”, agregando que “la meta es tener a los 24 jugadores en el menor tiempo posible y de esa manera comenzar a trabajar con todo el grupo y lograr la mejor adaptación posible”.

Acotó que “los trabajos son progresivos, de menor a mayor, cumpliendo los jugadores con lo que se les pide, sin sufrir molestia, aunque las mismas pueden llegar a aparecer cuando se levanten las cargas”.

Sobre las instalaciones donde está trabajando Juventud en este 2020, Acosta se mostró sumamente conforme y alegre a la vez. “Esto es un sueño, muy pocos clubes de la categoría cuentan con la posibilidad de trabajar con tanto espacio, en un lugar que es tuyo. Hay que saber darle valor al mismo. Es algo que apreciamos mucho porque sabemos el esfuerzo que demandó conseguir esto”.

JUve-3.jpeg

Finalmente, Acosta se aventuró a mirar hacia adelante y pensar en el torneo que se viene. “Estamos ilusionados con pelear por algo importante, más allá de que hay equipos que se prepararon para ascender y que se reforzaron muy bien, equipos que tienen mucho que perder si no consiguen los objetivos, mientras que nosotros no tenemos esa mochila, razón por la que vamos a salir a jugar en procura de llegar lo más alto posible”.