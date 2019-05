Norberto Rossi: "El contrato que firmamos con la productora es histórico"

El presidente de la comisión del carnaval, Norberto Rossi, puso paños fríos a la situación y aseguró que "en las cuestiones internas" de la productora "no nos podemos meter". El dirigente del Tiro Federal aseguró que el acuerdo con la empresa que ya manejó la edición 2019, es "histórico" por el canon acordado -son más de 10 millones de pesos que se pagarán en su totalidad antes del comienzo de la siguiente edición- y fue optimista de cara al futuro: "Los responsables de la productora aseguraron que el año pasado no les fue del todo bien porque el contrato se firmó más tarde y no tuvieron tiempo de negociar con algunas marcas, cosa que este año no va a pasar porque estamos en mayo y ya tienen negociaciones en marcha".

Rossi defendió el acuerdo y le preguntó a quiénes lo cuestionan "qué hubiesen hecho si una de las propuestas es 3 millones de pesos más alta que la otra". Aclaró que la licitación del producto no fue abierta por "una cuestión estratégica" y que de esa forma el carnaval se aseguró que el canon sea más elevado. "Si la abríamos y participaban cuatro o cinco empresas corríamos el riesgo de que las ofertas sean más bajas", dijo.

Uno de los cuestionamientos más fuertes hacia la productora que por segundo año consecutivo manejará los destinos del carnaval, fue el incumpliento del plan de medios. Sobre ese tema, el presidente de la comisión del carnaval aseguró que este año habrá "penalizaciones muy duras en caso de que no se cumpla lo pautado".