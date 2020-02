Norberto Rossi: "Hubo alrededor de 60 mil personas este fin de semana en el Carnaval"

Según los cálculos que estimó el dirigente del Tiro Federal, Luego de este fin de semana prácticamente se llegó al objetivo de que se impusieron los organizadores al comienzo de temporada: la de vender 60 mil entradas, sin contar en este número las que se vendieron con descuento a los habitantes de Gualeguaychú y la provincia de Entre Ríos.

Sobre la elección de la reina, donde salió electa Laura Castiglioni, de la comparsa O’Bahía, Rossi afirmó que “fue una jornada muy linda, con ganas de que salga todo bien, lo organizativo estuvo espectacular. Apenas terminamos el lunes comenzamos con el montaje del escenario. Supongo que las tres chicas estuvieron más nerviosas que nosotros”.

Finalmente, el dirigente del Tiro Federal se refirió al rumor de la llegada de una nueva productora al Carnaval del País, una con capitales de afuera pero con una pata local: “A mi no me ha llegado ninguna oferta de ninguna otra productora. No sé si a algún otro miembro de la comisión le ha llegado algo, pero si es así ninguno me lo ha manifestado a mí”, sostuvo sobre el tema e hizo un balance sobre la labor de Cuarta Pared, la productora actual: “Fue positivo, y el paso más importante creo que fue el lanzamiento del Carnaval del País en Mar del Plata, donde hubo una gran cantidad de medios nacionales y mucha presencia periodística. Y tuvo una pata fundamental en redes sociales para que el carnaval se pudiera difundir”.