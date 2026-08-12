A 50 años del secuestro y desaparición forzada de nuestra compañera Norma “Noni” González - arrancada de su lugar de trabajo el 12 de agosto de 1976 por una patota del estado terrorista instaurado en nuestra patria en marzo del mismo año- los Empleados de Comercio de Gualeguaychú la recordamos y reivindicamos su militancia política, como la de toda una generación, que luchó por construir una sociedad mejor.

Fue parte de esa gloriosa juventud que le disputó el poder a la oligarquía, que intentó terminar con las estructuras de la desigualdad social y que trabajó sin descanso en un proyecto político de emancipación nacional que incluyera a todos los argentinos. Noni, como los 30.000 compañeros y compañeras que la dictadura nos arrebató, vivirán eternamente en el alma del pueblo y en el corazón de cada argentino que sienta como propia la necesidad de un hermano.

A medio siglo de la desaparición forzada de nuestra compañera Noni, resulta imprescindible que sigamos haciendo memoria sobre la lucha política que llevaron adelante nuestros queridos compañeros desaparecidos, sobre todo en tiempos como el actual, donde de la mano de un gobierno negacionista, voces sombrías se alzan reivindicando el horror. Aún sufrimos las consecuencias nefastas que la dictadura Cívico-militar-eclesiástica dejó en nuestra sociedad y por esa razón resulta imprescindible sostener y profundizar la lucha contra quienes reivindican el totalitarismo y la represión para aquellos que piensan distinto. A los nostálgicos de los años de plomo se los combate con más memoria, verdad, y justicia, banderas que son ejemplo en el mundo entero y que debemos a esos valientes compatriotas que en momentos en que muy pocos levantaban la voz contra las atrocidades de los dictadores, fueron capaces de organizarse y enfrentar al atropello militar. Hablamos de la tarea inmensa de nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo y de los organismos de derechos humanos que señalaron el camino a recorrer.

Rendimos nuestro sentido homenaje a “Noni”, compañera que abrazó la militancia política entendiéndola como la herramienta capaz de transformar una realidad social injusta, estando siempre junto a quienes necesitaran una mano, dejando de lado muchas veces sus intereses individuales, en la convicción de sentirse parte de un proyecto colectivo que mejorara la vida de todos aquellos que el sistema no tenía en cuenta. Así la recuerdan compañeros, compañeras y vecinos que supieron de su compromiso. Y así queremos recordarla, como una activa militante de una causa colectiva que trasciende la mirada mezquina del individualismo y más allá del dolor que invade nuestros corazones, la luz de su noble alma nos iluminará por siempre.

Cárcel Común a los asesinos de nuestros compañeros

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos

Comisión Directiva. Sindicato de Empleados de Comercio de Gualeguaychú.