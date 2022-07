“Sabemos que están en feria judicial y no hemos tenido respuestas, pero nos estamos informando de muchos artículos de la ley porque fuimos totalmente abusados, y vamos al juzgado a presentar la denuncia por el maltrato que tuvimos el 5 de julio”, aseguró Sandro, referente de los comerciantes allanados.

En diálogo con a Ahora ElDía, mientras la caravana de manifestantes bolivianos partía de 25 de Mayo y Constitución rumbo al Juzgado Federal, planteó que “queremos la igualdad, si esto tenía que pasar tenía que ser para toda la comunidad de Gualeguaychú, porque sabemos que en todos los negocios tienen gente en negro o cometen errores, pero no podemos pisarnos la manguera entre bomberos, porque trabajamos juntos, compramos las cosas en el mismo lugar, entonces esa es la protesta, no queremos maltratos”, aseveró.

Reafirmó que en los allanamientos "se pasaron tratándonos como criminales, nosotros somos trabajadores que nos ganamos el pan día a día, nuestro gran pecado que hemos cometido es trabajar un poco más que la parte que nos denuncia, porque tiene nombre y apellido", sentenció Sandro, apuntando contra el titular del Centro de Defensa Comercial Adolfo Solari.

Además, añadió que “nosotros trabajamos sábados y domingos, y también los feriados, ese es el gran pecado que hemos cometido, y tal vez también de apoyar a la comunidad de Gualeguaychú con los precios que damos, ya que no tratamos de inflarlos mucho ni abusar, la gente de otros comercios trata de abusar de su misma gente con los precios”.

“Ahora hay casas que tienen licencias de marcas y yo quisiera que vayan a visitarlos a ver si son originales, yo estoy 80% seguro que son truchos, nos conocemos, el allanamiento debía ser para todos, eso es la igualdad", expresó, y marcó que "simplemente hemos sido atacados porque somos bolivianos, porque trabajamos un poco más y porque damos precios módicos al alcance del bolsillo del pueblo, en este tiempo que Argentina está mal y estamos jodidos, para que las familias puedan vestirse y no anden con remiendos, eso es lo que queremos, y esa es la envidia y la rabia del otro sector”.

"El pueblo mayoritario de Gualeguaychú está a favor de nosotros"

“Nosotros como humanos cometemos errores, pero yo también quisiera que nos den nuestros derechos, no porque seamos de una raza mestiza nos tienen que dar otro trato las autoridades, hace muchos años que estamos acá, yo por ejemplo tengo tres hijos nacidos acá, que ya están en el colegio, y nos da miedo también la discriminación contra nuestros hijos”, contó el comerciante.

Asimismo, acerca de cómo fueron las ventas los días posteriores a los allanamientos, aseveró que “el pueblo mayoritario de Gualeguaychú está a favor de nosotros, cada persona que entraba a nuestros locales nos daba fuerzas y nos ofrecía su apoyo, porque ‘antes que ustedes vinieran no podíamos vestir a la familia entera porque no había prendas económicos’”.

Finalmente, sobre cómo readecuaron las irregularidades, manifestó que “querían hacer ver que el dueño era uno sólo, y que había trata de gente, y no, cada local tiene un dueño, alguno tienen dos negocios y otros uno sólo, y cada dueño tiene su contador, entonces todo esto ya está presentado a los contadores y algunos ya tienen cita para agosto, tal como la ley manda, nosotros no objetamos nada sino que pedimos igualdad y no a la discriminación, después estamos en regla todos, personalmente yo trabajo en familia y hasta mis hijos están blanqueados, si puede haber pequeñas falencias, pero no son errorres grandes como para que nos traten de criminales”, concluyó.