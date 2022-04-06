“Sentí gritos y cuando me asomé vi las llamas, que llegaban hasta lo alto del árbol”, expresó la vecina que vio a las 5 y media de la mañana de este miércoles como el auto era consumido por el fuego.

“Se prendió fuego el tanque de nafta, por suerte no el de gas, sino hubiera sido mucho peor”, contó la dueña del local, que sufrió la rotura parcial de la vidriera de su comercio producto del siniestro.

“A nosotros nos cubre el seguro los daños, no se el dueño del auto si tenía seguro contra incendio”, comentó la mujer con respecto a los daños materiales.

En las imágenes capturadas por ElDía, se puede observar el deterioro total del Fiat Uno, que quedó estampado contra el árbol, consumido casi por completo.

Pero no sólo por el tanque de gas la situación pudo haber sido mucho más grave, sino que de no estar el árbol el vehículo hubiera seguido su recorrido directamente contra la vivienda que está pegada al local, lo cual hubiera provocado un incendio mucho peor dentro de la casa.

"Nos salvó el árbol, sino chocaba contra la casa y se nos incendiaba", expresó aliviada la vecina, horas después del susto que pasó a la madrugada.