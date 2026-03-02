BOLAZO es un nuevo canal de streaming de Gualeguaychú dedicado a entrevistas, música en vivo y cultura contemporánea. Dentro de su programación, este lunes estrenó Nos Vimos, un espacio de encuentros conducido por Paio Zuloaga.



“Sin entrevistas formales, sin guiones rígidos. Solo una charla que aparece cuando dos personas se cruzan en el momento justo. En el primer episodio, el invitado es César Cabeza y el punto de encuentro es un recorrido medieval que sirve como excusa perfecta para conversar, perderse entre historias y dejar que la charla tome su propio rumbo”. Así se describe el primer episodio de este novedoso producto audiovisual local en su canal de YouTube/@bolazo.stream

