Nota al Gobernador: la Asamblea de Vecinos de Ibicuy advierte sobre nuevas protestas

En la nota remitida al Gobernador, los vecinas afirman: “Nos dirigimos a Ud. con el angustioso pedido que nos informe el actual estado de las gestiones para la reparación de nuestra ruta 45”.

“Tal vez desconozca, pero hace 45 días venimos haciendo diferentes manifestaciones para lograr tal objetivo”, agregan en el texto, recordando también que “tras el corte del cruce de las ruta 45 y 12, el envío de notas y la realización de presentaciones ante el Municipio, n o hemos tenido respuestas favorables y en el Gobierno local han respondieron que no cuentan con la información requerida”.

En otro tramo de la carta, se expresa que “hace unas semanas vinieron el ministro de Producción, Juan José Bahillo y la directora de Vialidad provincial, Alicia Benítez, diciendo que hablan declarado la emergencia vial y que hubo una contratación directa con la empresa 2 Arroyos, la que habría empezado a realizar tareas de marcación para el arreglo de los baches mientras estábamos por levantar el corte”.

Sin embargo, agregan, “se complica ahora el tema cuando al cumplirse 30 días recibimos una nota diciendo que se realizó un cotejo de precios entre tres oferentes, pero no nos dicen ni quien ganó la compulsa ni la fecha de inicio de la obra. El municipio no tiene respuestas al cambio de acción de la Dirección”.

Destacan también que “la falta de compromiso y palabra queda puesta de manifiesto en la ausencia de la balanza permanente para controlar el paso de los camiones que circulan con arena del río. La directora de Vialidad se comprometió dos veces mediante notas firmadas que la balanza iba a estar y la misma vino 5 veces en 30 días con un tiempo de dos horas aproximadamente cada día”.

Asimismo, afirman que “no solo la ruta de acceso está bajo la desidia provincial, sino todos los caminos vecinales que conectan al pueblo con los parajes, campings y localidades. Lejos está en nosotros la casa de brujas de amigos y vecinos trabajadores de dicha dirección, pero buscamos la explicación veraz y concreta de la directora”.

Finalmente, afirman que “estamos abandonados por el Gobierno de la provincia. Lamentablemente tenemos que informarles que nuestras medidas de manifestación van a reanudarse y a endurecerse. Esta situación ya llega al borde de la negligencia institucional y el desamor por un pueblo que Usted gobierna”, alertan, finalizando la misiva expresando que “nos vemos en la obligación de manifestarte que necesitamos respuestas rápidas y concretas. Somos ciudadanos de un pueblo que no estamos acostumbrados a este tipo de accionar. Es más, nos sentimos terriblemente avergonzados de tener que cortar la libertad de tránsito a trabajadores, turistas y demás ciudadanos, pero no sabemos qué creer. Nosotros también somos entrerrianos. Ibicuy no es el tacho de la provincia sino la puerta. Le agradeceríamos que nos aclare sinceramente en qué situación estamos con respecto a la ruta y también en relación a las políticas públicas de la provincia en general” concluyen.