En un contexto en el cual el Gobierno nacional redujo la asistencia que brindaba a las provincias, el intendente Mauricio Davico aseveró que la fórmula para poder salir adelante es “optimizando recursos y trabajando con los privados”.

No obstante, el intendente señaló que debe preparar el terreno local para que las inversiones se concreten. Entre las medidas que piensa llevar a cabo se encuentra la modificación de la ordenanza de Ordenamiento Territorial del piaggismo.

“Vamos a modificar la ordenanza de Ordenamiento Territorial para que lleguen las inversiones, hay intenciones de inversión de todo tipo. Hay varias consultas. Tenemos que tender la alfombra roja para los que quieran invertir, facilitar habilitaciones, hay que simplificar las cosas. Estuve reunido con miembros del Gobierno de Buenos Aires sobre cómo hacer las habilitaciones exprés”, apuntó en esta dirección.

Para poder logar esta reforma, Davico necesita que la normativa se trate en el Concejo Deliberante, es por esto que anunció que la semana entrante se reunirá con los concejales de la oposición y luego con los de la Libertad Avanza para interiorizarlos sobre esta intención e informarlos sobre la apertura de sesiones.

“Queremos trabajar en conjunto para que no sea la chicana barata y podamos debatir los temas. Tengo buena relación con los concejales del peronismo”, sostuvo el mandatario.

Además, el Intendente contó que “vamos a presentar un paquete de medidas que incluyen reducción de tasas, facilitar habilitaciones”.

Finalmente, adelantó que hay muchos empresarios interesados en invertir en la ciudad: “Hay hoteles de primera categoría interesados en instalarse acá, y también empresas frigoríficas. De hecho, la semana que viene tengo que ir a Buenos Aires para ver un frigorífico importante que se quiere instalar”, informó en diálogo con Ahora Cero Radio.

La situación en la ciudad

Mauricio Davico también se refirió al estado en el que se encuentra Gualeguaychú y el Municipio. Al respecto, dijo que sale dos o tres veces por semana a recorrer los barrios.

En tanto, sobre el video que realizó mostrando la situación del Municipio, Davico apuntó que “la realidad es peor que la que mostré en esas imágenes, sino hubiera sido mucho más largo”.

Para intentar enmendar los problemas con los que sostiene que se encontró, informó que “en un mes ahorramos casi 45 millones de pesos en horas extras, que muchas no se hacían, y eso que todavía no pusimos el sistema de reloj, en el primer mes con toda la situación difícil y caótica pudimos hacer ese ahorro”.

“El Área de Desarrollo Social, ahora denominado Desarrollo Humano, era un descontrol. Habían dejado un listado de 60 merenderos, de los cuales muchos no funcionaban. Fuimos a las direcciones y en muchos no había nadie, otros decían que estaban cerrando”, detalló.

En esta dirección, Davico manifestó que “nosotros estamos asistiendo a 20 merenderos que dan de comer a aproximadamente 170 personas cada uno. Nosotros no recibimos ni fondos provinciales ni nacionales. La Gobernación manda algunos módulos, y nosotros tenemos la Tarjeta Nutrir. Eso lo vamos a modificar: es como la Tarjeta Alimentar, pero solo podes ir a comprar a 10 lugares. Nosotros queremos que las personas puedan ir a comprar a cualquier almacén o supermercado”.

La auditoría

Por otra parte, el intendente confirmó que ya se está armando la auditoría a la gestión de Martín Piaggio.

“La auditoría se hace, los contadores lo ven, hablan con diferentes estudios contables de la provincia y la ciudad. Empezará a fines o mediados de marzo. Hay cosas que van a ir saliendo con los informes. Si encuentro algo irregular, voy a ir a la justicia”, aseveró.

En tanto, Davico reconoció que cuando se hizo cargo de la intendencia en Pueblo Belgrano no hizo lo mismo: “Por eso aprendí”, expresó.

Además, el Intendente señaló que se avanzó con la instrucción de sumarios en diferentes áreas del municipio y habló de sabotaje a su gestión en algunos sectores.

“Estoy trabajando con una computadora prestada. No pude comprarla por la burocracia, y hay personal municipal que nos pone palos en la rueda. Una persona me dijo ‘Acá hay sabotaje’. Hay áreas que necesitan que compremos muchos elementos para poder trabajar, pero si yo no puedo comprar una computadora por cuestiones burocráticas, ¿qué queda para los que están en el resto de las áreas?”, manifestó.

Como parte del compromiso de Transparencia asumido con Provincia, Davico no mostró reparo en contar cuánto gana por mes: “ Yo gano y millón y medio de pesos y un concejal cerca de un millón”.

El viaje a Brasil

El intendente Mauricio Davico habló por primera vez del viaje que realizó a mediados de enero a Brasil para asistir a un show en Florianópolis de la legendaria banda Raça Negra. En este sentido, fue contundente al expresar que la gente lo votó para “resolver los problemas de la ciudad y no para ver qué hago los fines de semana".

Además, aseguró que veranea en Brasil desde que tiene uso de razón: “Toda mi vida fui a veranear allá, y no voy a dejar de hacerlo. El fin de semana que viene me habían invitado a un recital que da la banda que más me gusta, pero no voy a poder viajar porque operan a mí hija. De lo contrario, iría. Por mí que digan lo que quieran. La gente me votó para que mejore la ciudad, no para ver qué hago los fines de semana. No me fui de vacaciones, fui un fin de semana a Florianópolis, no fui en un yate como Martín Insaurralde”.

"La situación es un desastre y está complicada, pero ¿no me puedo ir un fin de semana a Florianópolis? No voy a dejar de vivir. Si hay algún delito, que me denuncien. Yo trabajo de lunes a lunes, no tengo que rendirle cuentas a nadie, y si hago algo mal la gente no me volverá a votar. Acá el tema es cómo voy a gestionar para Gualeguaychú”, sentenció.

Sobre la información de que funcionarios suyos viajaron al exterior, Davico aseguró que en el caso del secretaria de Desarrollo Territorial e Infraestructura Domingo Carraza “fue a Brasil, no a Punta del Este como decían”, y aclaró que lo hizo porque “ya tenía las vacaciones pagas desde antes de las elecciones".

Medidores de agua

Entre las intenciones del actual gobierno municipal se encuentra la posibilidad de instalar medidores en las casas debido a que considera que existe un enorme consumo del servicio de agua potable en la ciudad.

“Nosotros estamos viendo cómo se mejora la calidad de agua, nos van a pasar el presupuesto de unos filtros de carbono. Estamos evaluando los costos de los litros de agua que salen, y cuestan una fortuna. Y al mismo tiempo no da el tiempo para hacer el proceso como debería debido a la enorme demanda. En Gualeguaychú se consume el doble de la media de otras ciudades", apuntó al respecto y aclaró que el agua de la red es potable, pero podría tener una mejor calidad.

“El proceso de potabilización sale muy caro por el gran consumo, tenemos que empezar con los grandes consumidores ¿Cómo puede ser que una persona que vive en el barrio Villa María pague lo mismo que alguien que lava 10 colectivos por día?”, llamó la atención.

Y continuó: “Estuve averiguando medidores que no tengan bronce porque te los roban, en algunos lados del centro dejaron gabinetes previstos, pero lleva mucha plata, un medidor hoy debe estar con mano de obra municipal 100 mil pesos. El tema es que no se cuida el agua”.

Obras en el Corsódromo

Davico calificó a su relación con la actual comisión del Carnaval como “muy buena” y anticipó que “se va a evaluar para ensanchar la pista, mejorar los baños, ya que el espectáculo es el gran llamador de turistas y hay que cuidarlo para que siga viniendo gente”.

También hizo mención a la no realización de la Fiesta del Pescado y el Vino durante la temporada diciendo que “si la hubiera hecho, no habría podido pagar el aguinaldo”.

Sobre Milei

Por último, el intendente se refirió a la gestión del presidente Javier Milei, a quien calificó como “un economista a raja tabla y que va a buscar el déficit cero porque de lo contrario nos íbamos al tacho”.

En esta línea, Davico justificó las medidas adoptas por el Presidente: ”Son para realmente estar mejor”.