En los primeros dos meses de 2025, el club de fútbol Nottingham Forest ha firmado contrato con su segundo técnico del año, quien ahora asume oficialmente el cargo de entrenador principal. El nuevo estratega del conjunto rojo es Sean Dyche.

El técnico de 54 años, Sean Dyche, ha firmado con el club inglés hasta el verano de 2027. Antes de su llegada, Dyche dirigió al Everton FC de la Premier League, donde también juega el futbolista ucraniano Vitaliy Mykolenko. El entrenador dejó ese equipo en enero de 2025.

Cabe destacar que anteriormente el entrenador principal, Ange Postecoglou, dejó el equipo tras permanecer al frente del cuerpo técnico durante solo 39 días. Bajo su dirección, el club sufrió 6 derrotas y obtuvo 2 empates. Actualmente, Nottingham Forest ocupa el puesto 18 en la tabla de la Premier League, con apenas 5 puntos.

Según declaró Sean Dyche, su objetivo es encontrar el equilibrio entre una defensa sólida y un estilo de juego ofensivo. “Quiero que los jugadores se sientan libres para expresarse en el campo, pero las bases, la fuerza, la organización y la resistencia, deben estar siempre en primer lugar”, señaló el técnico. Su primera gran prueba será el partido de la Europa League contra el FC Porto, seguido de un encuentro de la Premier League en casa. Se espera que el propio Dyche sea quien logre estabilizar el rendimiento del club tras un inicio de temporada tan flojo.



¿Cuáles son las características tácticas del estilo de Sean Dyche?

Sean Dyche es uno de los entrenadores ingleses más reconocibles gracias a su filosofía táctica pragmática, pero sumamente efectiva. Su enfoque se fue moldeando a lo largo de los años en clubes como Burnley y Everton, donde logró mantenerse en la Premier League pese a contar con recursos limitados. En cuanto a su estilo de dirección técnica, la táctica de Dyche se caracteriza por:

El uso de un esquema clásico 4-4-2.

Una disciplina defensiva férrea.

Un fútbol vertical y directo.

Aunque su estilo suele calificarse de “duro” y “muy británico”, Dyche sabe adaptar las zonas de presión y el sistema táctico según el rival. En sus equipos se valoran la fortaleza mental, la capacidad de lucha y la alta exigencia física como pilares del éxito.



