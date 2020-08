“Nosotros aprendimos algo en esta pandemia, que para saber si hay que flexibilizar o no las actividades hay que tener cuatro registros importantes: cuántas personas fallecieron, cuántas están contagiadas, cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas y cómo se replica el virus. Esto nos los explicaron desde el Presidente de la Nación, con gráficos eternos, hasta los infectólogos. Y ayer (por el miércoles) nos enteramos que este dato, el de los fallecidos, no es fidedigno. Estoy diciendo exactamente lo que dijo el viceministro. Entonces mi pregunta es: si no es fidedigno, ¿cómo hago las curvas?”, se preguntó Novaresio, de acuerdo a lo que había reconocido en su programa Nicolás Kreplak, segundo en la cadena de mando de la cartera de Salud de la provincia de Buenos Aires.

“En un momento de tantos casos como ahora, no es una información que uno pueda garantizar que sea lo que está sucediendo. Por ahí hay un subregistro muy grande”, admitió Kreplak sobre el número de contagios. Y luego se refirió a la cifra de muertos: “Los fallecidos de hoy los voy a ver dentro de tres semanas, hay un tema de delay de carga que hay que mejorarlo, pero pasa en todos lados”.

“Hay instituciones que carecen de estructuras administrativas, hay provincias que cargan todo junto en un momento. No es lo que pasa cada día, es lo que se informa cada día”, cerró el viceministro.

Así, Novaresio continuó analizando: “Yo no estoy dudando de que se murieran 7.498 personas o no. Estoy diciendo, para saber si se agravó la curva o no, ¿puedo tomar datos que están viejos de hace dos meses? Y sigo preguntando: si hay dificultad para recibir los datos de los fallecidos, ¿hay dificultad para recibir cuántas camas están ocupadas? ¿Hay dificultad para saber cuántos contagiados hay?”.

El periodista hizo hincapié en los “dos meses” de desfasaje, dado que el día anterior habían informado que de los 193 muertos contabilizados el martes pasado en la provincia de Buenos Aires, solo 6 habían perdido la vida “en las últimas 24 horas”, tal como se comunica. Entre otros, en ese reporte se incluyó a una mujer de Quilmes que había muerto el 13 de junio. Asimismo, Rosario Ayerdi reveló que de los 149 fallecidos registrados ayer a nivel nacional solamente 20 correspondían efectivamente al 13 de agosto. “¿Qué significa esto? No solamente que no se están cargando todos los fallecidos del día, sino que hay 129 fallecidos de días anteriores”, clarificó la integrante del panel.

“Creo que después de cinco meses nos merecemos una información más clara y transparente, de acceso público, con un debate más claro y transparente, que debería ser en el Congreso, y con una perspectiva más clara y transparente que un par de adjetivos o un botón rojo”, opinó Novaresio, en alusión al enojo de los funcionarios con su programa y a la advertencia de Alberto Fernández sobre la posibilidad de regresar a un aislamiento estricto.

Además, cuestionó el silencio de los diputados y senadores tras “cinco meses de cuarentena” y “cinco meses en que se restringen libertades”. “¿El Congreso no tiene nada para decir al respecto? Porque al principio era urgente: el Presidente tomó una decisión y todos apoyamos. Primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava. Después de dos meses, como en España, como en Italia, como en Israel, ¿no tiene que discutir cómo debe ser la cuarentena?”, concluyó.

Me quiero detener un segundo en algo que pasó ayer, acá en Animales, y que fue información exclusiva de Rosario Ayerdi. Todos los días nosotros empezamos con esta placa que vas a ver acá enseguida, que es cuántas personas hay fallecidas y cuántas personas hay infectadas. Hoy 149 y 7.498. No es una arbitrariedad nuestra decir ‘hoy pasó esto'. Todos los días el Ministerio de Salud de la Nación envía dos reportes, a la mañana alrededor de las 9, a la noche alrededor de las 7, y te dicen hoy se registraron tantos muertos y tantos contagiados. Ayer Rosario contó, con información oficial, que en la provincia de Buenos Aires, respecto de lo que dice ese día, no necesariamente responde a ese día, sino a algunos días anteriores. Pero no anteriores de cualquier tipo, hasta dos meses atrás.

Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la Provincia, accedió a hablar y yo agradezco mucho esto. Nosotros le preguntamos ‘¿tenemos concretamente el número de personas que fallecen?‘. ¿Por qué? ¿Por un dato morboso, porque nos importa hacer una estadística con montones de familia que han fallecido? La respuesta es no. Nosotros aprendimos algo en esta pandemia, en cinco meses de cuarentena, que para saber si hay que flexibilizar o no las actividades hay que tener cuatro registros importantes: cuántas personas fallecieron, cuántas están contagiadas, cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas y cómo se replica el virus. Esto nos los explicaron desde el Presidente de la Nación, con gráficos eternos, hasta los infectólogos. Y ayer nos enteramos que este dato, el de los fallecidos, no es fidedigno. Estoy diciendo exactamente lo que dijo el viceministro. Entonces mi pregunta es: si no es fidedigno, ¿cómo hago las curvas?

No estoy siendo desestabilizante. La verdad que importa poco, pero este programa recibió y los periodistas hemos recibido insultos, denuestos, ‘quieren desestabilizar al Presidente', ‘son unos hijos de puta que merecen contagiarse'. Sí, hemos recibido mensajes que nos desean el contagio. Yo la verdad que puedo entender esto. Es mucho más interesante discutir esto que estoy planteando que los insultos a cualquiera de nosotros. La pregunta es: si el tablero de control, como dijo el doctor Pedro Cahn aquí, está basado en cuatro números y uno de estos no es fidedigno al día, tenemos datos de hasta hace dos meses, ¿sirven esos datos? Yo no estoy dudando de que se murieran 7.498 personas o no. Estoy diciendo, para saber si se agravó la curva o no, ¿puedo tomar datos que están viejos de hace dos meses? Y sigo preguntando: si hay dificultad para recibir los datos de los fallecidos, ¿hay dificultad para recibir cuántas camas están ocupadas? ¿Hay dificultad para saber cuántos contagiados hay?

Está claro que no es una cuestión solamente de la provincia de Buenos Aires. Pero digo, de esta cifra que estás viendo, de estos 149 fallecidos que nosotros decimos todos los días, de acuerdo a los que nos dicen las autoridades, hoy día 13 de agosto hay 149 fallecidos... Sólo hay 20. Entonces digo, no soy estadístico, no soy de salud, pero ¿puedo construir una curva con este desfasaje? ¿De cuándo son estos fallecidos? Bueno, hay que verlo. Ahora, ¿cuál es el margen que se toma para decir si la curva está subiendo o bajando? ¿Una semana para atrás? ¿Un mes? ¿Dos meses? Ayer vimos fallecidos cargados del 13 de junio. Entonces le preguntamos a Nicolás Kreplak, al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ‘hay un poquito de delay'. Con el mayor de los respetos, ¿podemos precisar qué es un poquito de delay? ¿Es un poquito de delay de dos meses? ¿Dos semanas? Si no pueden dar un reporte diario, ¿no deberían dar uno semanal? Porque mañana (por hoy) vamos a ver gráficos de vuelta, que subió la curva, que la curva se aplanó... ¿Respecto de qué?

A mí me parece que es un momento para discutir de verdad, democráticamente. Son cinco meses de cuarentena. ¿Necesarios? No lo sé. Cinco meses que se restringen libertades. ¿El Congreso no tiene nada para decir al respecto? Porque al principio era urgente: el Presidente tomó una decisión y todos apoyamos. Primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava. Después de dos meses, como en España, como en Italia, como en Israel, ¿no tiene que discutir cómo debe ser la cuarentena? Es pregunta eh, disculpen este atraso republicano del sigo XIX. Pero a mí me parece que el poder concentrado durante mucho tiempo tiene un nombre que voy a evitar decir ahora. ¿El Congreso no tiene para discutir?

Y lo otro que quiero decir, ¿no es un momento como para aflojar con los adjetivos? Hay un enojo fenomenal con este programa. Yo siempre digo lo mismo: está bueno que los funcionarios se enojen, porque cuando los funcionarios no se enojan con los periodistas y con los que hablan críticamente es porque hay una dosis de obsecuencia. Y los obsecuentes son los primeros traidores. Esto hay que decírselo a este Presidente, al presidente Macri y al que venga. Esto que estamos haciendo no es desestabilizar, es preguntar. Es animarnos a decir ‘che, ¿cómo es la curva? ¿cuál es el dato estadístico?‘. Ayer nos dijeron ‘en Estados Unidos y en España pasa lo mismo', ¿pero no es que no hay que compararse con los otros países? ¿Por qué nos comparamos con alguna cosa sí y con otra cosa no? Porque en España efectivamente hubo muchos más muertos, pero no hay cuarentena y se debate en el Congreso.

El Presidente dijo ‘no hay más cuarentena, ¿de qué cuarentena me hablan?‘. Respetuosamente, el Presidente dijo anteayer que tiene el botón rojo a la mano. Y hace 15 días sacó un decreto de necesidad y urgencia, sin el Congreso, diciendo que si, yo me reunía con mi familia en mi casa adentro de mi casa, tenía el Código Penal a la mano para aplicarlo. ¿Hay o no hay cuarentena? ¿Hay Código Penal o no hay cuarentena? ¿Y hay cuarentena basada en estos datos que acabamos de mencionar, que están...? No quiero decir distorsionados. Yo no sospecho que esté nadie armando el número del elenco de fallecidos para perjudicar o no. No sospecho, de ninguna manera creo en esa jodedura. Sí creo que después de cinco meses nos merecemos una información más clara y transparente, de acceso público, con un debate más claro y transparente, que debería ser en el Congreso, y con una perspectiva más clara y transparente que un par de adjetivos o un botón rojo.