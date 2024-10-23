Ayer se llevó a cabo un encuentro entre el Municipio y los conjuntos carnavaleros, donde se anunció que los corsos populares iniciarán el viernes 31 de enero de 2025 y culminarán en marzo, con el clásico Entierro de Carnaval y el desfile de los ganadores.

Además, se decidió que el circuito constará de dos partes: una con espuma, comprendiendo el circuito tradicional del desfile del corso popular, hasta calle Churruarín y otra sin espuma, dentro del Corsódromo, comprendiendo las dos tribunas iniciales. Cabe destacar que esta decisión mejorará el libre desempeño de las agrupaciones con una mayor iluminación del circuito completo, más comodidad para el espectador y visualización para el jurado.

Una de las principales novedades es la incorporación de una nueva categoría, el “Conjunto Carnavalesco Contemporáneo”, que se distinguirá por sus creaciones musicales originales, cantidad de espaldares y la posibilidad de contar con embajadores o portabanderas.

Respecto a las entradas, se estableció que habrá una general con un precio diferencial para el público local. También, la Municipalidad de Gualeguaychú propuso que la Edición 2025 de los Corsos Populares Matecito, lleve el nombre de Juan José Bulay “Chacho”, un referente histórico de nuestra cultura carnavalera, vecino de la zona sur de la ciudad.

Al final del encuentro, se hizo una entrega de Certificados de participación a las agrupaciones participantes y se dieron a conocer los montos de los subsidios -con un incremento del 480% respecto a la edición anterior- destinados a la elaboración y el desarrollo de los trabajos.

Al respecto, Juan Ignacio Olano destacó que "es una jornada que venimos planeando con el equipo de la Subsecretaría de Cultura y que culminará en diciembre con un evento que le dará mayor valor a los Corsos Populares Matecito en el que presentarán los temas de cada agrupación, habrá puestos gastronómicos, shows en vivo, banda de cierre, y mucho más” y continuó “Entendemos que los corsos populares son parte del ADN cultural de nuestra ciudad y estamos comprometidos en fortalecer los recursos y políticas públicas para hacer crecer esta fiesta tradicional de Gualeguaychú”.



Sobre el nombre de la edición



Juan José Bulay nació en Gualeguaychú, de padre uruguayo, es murguero de nacimiento y carnavalero por elección. Apasionado por la percusión, participó de todos los circuitos del Corso Popular y del Carnaval del País. Co fundador, junto a su hermano Miguel, de la agrupación más antigua, vigente y en competencia “Los Colombianos” con más de 50 años de permanencia en los Corsos Populares. Creador de la “Batucada Alegría” la que recorre desde hace 38 años la costanera de la ciudad de Gualeguaychú, alegrando a vecinos y turistas durante todo el año y contagiando al ritmo de los tambores la identidad de una ciudad atravesada por el Arte Festivo. Los saberes del armado de cornetas, su confección, su ejecución y la pasión murguera, los ha trasmitido a hijos y nietos, dejando un legado importantísimo para salvaguardar nuestro objeto identitario, hoy Patrimonio Nacional “La Corneta Murguera”. Incursionó en el Carnaval del País como integrante y locutor de la comparsa del Racing Club “Mascarada”.



Cabe destacar que los participantes del próximo año serán:

Conjuntos carnavalescos tradicionales



Caciques del Norte, Tropicales del Sur, Purretones, Vieja Fantasía, Renacer de los Auténticos, Revolucionarios del Guevara.



Conjunto carnavalesco contemporáneo: Mainumby.

Murga tradicional



Los Cocoliches y Los Joelitos.

Murga temática



Los Colombianos, Tres Deseos, Los Panza Verde, Los Herederos.

Libre



Esencialmente Divertidos (Área de Adultos Mayores).