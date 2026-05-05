El Club Atlético Regina le dio la bienvenida al DT, Martín Pascal, quien a partir de ahora estará al frente de el plantel profesional en lo que resta de La Liga Federal 2026.

Martín viene de ascender a Liga Argentina en 2025 con Central Entrerriano y luego de su participación en la segunda división del básquet argentino, llegará a Regina para ser el entrenador del primer equipo.

El acuerdo es por dos meses y luego , Pascal volverá a Central Entrerriano para diagramar la próxima liga Argentina.