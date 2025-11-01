El fin de semana comienza con buenas condiciones del tiempo en Gualeguaychú, donde se espera una jornada con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 27°C, en un día que se presentará mayormente gris, pero con ambiente templado.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde se prevé un aumento de la nubosidad. A pesar de que no se anticipan lluvias para hoy, el domingo podría llegar con condiciones más inestables y probables precipitaciones durante la mañana y el mediodía.

En el resto de la provincia, el panorama será similar, con máximas entre 26 y 27 grados en la mayoría de las localidades entrerrianas, marcando un inicio de noviembre con clima más cálido, pero con señales de un nuevo cambio hacia el cierre del fin de semana.