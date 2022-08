El meteorólogo Alejandro Gómez detalló el pronóstico para los próximos días. “La transición de temperaturas no son importantes, pero sí estas condiciones de nubosidad y humedad”.

La nubosidad espesa predominaba este jueves a la madrugada, mientras que se registraban aun precipitaciones en el norte y este de Entre Ríos. “A partir de la noche de hoy las condiciones mejorarán en toda la provincia con vientos que se intensificarán temporariamente del sur”, anunció el meteorólogo Alejandro Gómez.



Viernes con probabilidad de neblinas

El viernes “tendríamos un residual importante de humedad”, lo daría lugar a “probables bancos de nieblas y neblinas que pueden ser bastante densos, sobre todo en lugares donde ha llovido más”.

Mejoraría hacia la tarde con cielo parcialmente nublado. Se esperan temperaturas mínimas de entre 5 y 7 grados en Entre Ríos. Las máximas llegarían a “unos 18 o 19 grados”.

El sol, brillará por su ausencia

Desde el sábado en adelante tendríamos persistencia de vientos del este con inyección de aire húmedo. Habrá un incremento importante de la nubosidad a la tarde y el domingo sería un día gris con cielo totalmente cubierto. Las máximas descenderían a unos 16 o 18 grados”, pronosticó Gómez.



Inestabilidad

Se inestabilizaría durante la noche del domingo y el lunes, cuando la inestabilidad sería más importantes y se mantendría hasta el martes. Recién hacia la tarde o noche de esta jornada mejoraría. Las temperaturas no serían elevadas”, pero tampoco descenderán a registros muy bajos, puesto que se anuncian mínimas de unos seis grados. “La transición de temperaturas no es importante, pero sí estas condiciones de nubosidad y humedad. Si las previsiones se cumplen, por varios días no se verá el sol”, resumió finalmente Gómez en su habitual columna de los jueves en el programa El Despertador.