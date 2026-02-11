Este miércoles, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes celebra el aniversario de su paso de iglesia a santuario diocesano, el primero de la ciudad. En ese marco, esta noche a las 20 horas se realizará una procesión seguida de una misa celebrada por el Obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Luis Zordán.

Desde el 11 de febrero del año pasado, la Iglesia de Lourdes comenzó a ser santuario de dicha advocación de la Virgen, transformándose en un lugar especial para la oración por los enfermos, los seres queridos y quienes se dedican a su cuidado y atención. Es por eso que durante la misa de esta noche se realizará una bendición al personal de la salud.



La fecha también coincide con la fiesta patronal o día de la Virgen de Lourdes, por lo que la celebración cobra especial relevancia para los fieles de la ciudad y la comunidad de dicha iglesia devenida en santuario.