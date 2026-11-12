Otra amenaza de tiroteo volvió a cruzar la puerta de la Escuela Secundaria N° 17 Martín Miguel de Güemes, la ex Comercio 2 de Concordia. El mensaje apareció durante el primer recreo del turno tarde, en el baño de varones de la planta baja.

El golpe no es solo la inscripción: es la duda que se instala en cada aula, en cada recreo y en cada familia que entra a la escuela. Cuando una amenaza aparece en un baño, el efecto no se queda en la pared: se extiende a toda la comunidad educativa.

El equipo directivo activó el protocolo: hizo una denuncia policial, avisó a las autoridades educativas y confirmó que el ingreso contará con custodia policial durante la jornada de mañana. La escuela también habló con los estudiantes y pidió a las familias que dialoguen con sus hijos sobre la gravedad de estas expresiones.

El protocolo no es un formalismo: es la denuncia, el aviso a las autoridades educativas y la presencia policial en el ingreso. También es la charla con los estudiantes y el pedido a las familias para que no minimicen lo que se está viviendo. En una escuela, la convivencia no se sostiene con silencio: se sostiene con diálogo y con consecuencias claras.

La dirección fue clara: estas expresiones constituyen amenazas y pueden configurar un delito. Además, afectan la convivencia y generan preocupación en toda la comunidad educativa. Vos sabés que una amenaza no es un chiste: es una responsabilidad que pesa sobre quien escribe, difunde o normaliza ese tipo de mensajes.

Esta no es la primera vez. El 16 de abril pasado, la ex Comercio 2 recibió una amenaza similar, en medio de una ola de mensajes intimidatorios que se extendió a otras escuelas de Concordia y a otras provincias. Las inscripciones, en su mayoría escritas en baños, advertían sobre supuestos tiroteos y en algunos casos incluían fechas concretas.

Aquel episodio obligó a evacuar preventivamente el establecimiento y disparó un operativo policial. Intervino la Policía Científica para realizar registros y pericias, y también tomó intervención la Fiscalía. En ese momento se investigaba si los mensajes respondían a un desafío viral difundido a través de redes sociales.

Que la amenaza vuelva a la misma escuela obliga a mirar la investigación anterior con lupa. La repetición deja en evidencia que el tema no se cerró para los estudiantes ni para las familias. En estos casos, la prevención no alcanza si no se acompaña con contención y con una respuesta firme de las autoridades.

La escuela quedó con custodia en el ingreso, protocolo activado y una comunidad educativa que todavía no termina de sacudirse el eco de la amenaza anterior. La pregunta que queda en el aire es si estas inscripciones volverán a aparecer antes de que se identifique a los responsables.