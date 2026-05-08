Desde la Fiscalía, a través de la Departamental de Policías, lanzaron un comunicado en el que solicitan a la comunidad cualquier información que permita dar con el paradero de las menores Romero Kiara Lucia de 13 años y Martínez Candela Aimara de 15 años.

Las adolescentes viven en la Residencia Manuel Alarcón de Gualeguaychu, institución que pidió la localización.

Cualquier dato de interés debe ser comunicado de inmediato a la unidad policial más cercana; o llamar al 101, 911, 422222 - 3446645582.