La actividad se realizará este 10 de mayo, de 15 a 19 horas, sobre calle Alem, entre Avenida Del Valle y Bolívar, un sector que durante la jornada se transformará en un paseo peatonal con música en vivo, feria de emprendedores y espectáculos para toda la familia.

Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a artistas locales en tres escenarios distribuidos a lo largo del circuito. En el Escenario del Valle actuarán Coty Tolomey, La Parda Felisa y Osvaldo Loustalec desde las 17; luego será el turno del Dúo Encuentro a las 17.30 y el cierre estará a cargo de Facu López a partir de las 18.30.

En el Escenario de Gervasio Méndez, desde las 17 se presentará Pequeños Gigantes junto a la profesora Marian Chesini. Más tarde estarán Los del Recuerdo, desde las 18, y Moni Fenix, desde las 18.30.

Por su parte, en el Escenario de Bolívar comenzará sus actividades a las 16.30 con el Dúo Eclipse. A las 17 habrá un espectáculo de fusión bellydance encabezado por Sandra Benítez, mientras que a las 17.30 se presentará Milton Galarza. El cierre musical será con Bicho Funes desde las 18.30.

Además de la propuesta artística, el Paseo Alem contará con una feria de emprendedores y productores locales que ofrecerán artículos artesanales y manufacturados vinculados a la indumentaria, el arte y distintos rubros creativos.

Desde la organización destacaron que este evento, que se desarrolla el segundo domingo de cada mes, busca fortalecer el encuentro comunitario, impulsar el desarrollo económico local y poner en valor una de las calles más pintorescas de la ciudad.