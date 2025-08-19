“Vamos a ir a votar y no nos vamos a encontrar en esta elección con los típicos cuartos oscuros a los que estamos acostumbrados, repletos de boletas partidarias. Ahora la oferta electoral de la provincia de Entre Ríos se va a encontrar concentrada en un solo instrumento que se llama Boleta Única Papel o BUP, que es la abreviatura que vamos a escuchar mucho este año", indicó.

La prosecretaria electoral detalló que se trata de una boleta que "tiene el tamaño un poquito más grande que una hoja 4, donde vamos a encontrar concentrada todos los candidatos a senadores y diputados nacionales, por todas las alianzas y partidos políticos que se presentan para la provincia de Entre Ríos".

“En esta elección va a haber siete agrupaciones políticas en total que van a postular candidatos para ambas categorías", agregó.

Godoy comentó que la boleta "está estructurada en columnas verticales y en filas, donde vamos a encontrar al partido político, el logo de ese partido político, después va a venir un recuadrito en blanco para la categoría de senadores, la foto del primer y segundo candidato a senador, los nombres y por debajo otro recuadrito en blanco". En efecto, luego figurará "la foto de los candidatos a diputados del primero, del segundo y el nombre".

El procedimiento de votación será el siguiente: "Vamos a ir como siempre a la mesa donde se ha sido asignada para votar, le vamos a entregar el documento a la autoridad, quien va verificar que estemos inscriptos en el padrón de esa mesa y, acto seguido, va a ser la autoridad de mesa la que va a entregar la Boleta Única Papel en mano, junto con un bolígrafo".

“Con eso en mano, nos vamos a dirigir a lo que se denomina ahora cabina de votación, donde nos vamos a encontrar a las propias autoridades de mesa y a los fiscales partidarios adentro del aula, ya que se va a disponer de un pupitre con un biombo para resguardar el secreto del voto del elector", agregó.

El elector se dirigirá a esa cabina de votación o biombo "y ahí en tranquilidad elegirá la opción de su preferencia marcando con una cruz en el casillero blanco que está por encima de la foto de los candidatos con una cruz para la categoría de senadores nacionales y otra cruz para la categoría de diputados nacionales", graficó Godoy.

“Luego se dobla la boleta por la línea de puntos que está en la parte posterior y seguidamente se vuelve a la mesa y se introduce la boleta directamente en la urna cuando así lo indique autoridad de mensaje, sin sobres".

Nulo y en blanco

“Los votos nulos o impugnados serán si yo marco dos mismos candidatos para un mismo puesto. En tanto, el voto en blanco será cuando no tildo ninguno de los casilleros".

Otro ejemplo de voto nulo será, por ejemplo, si "yo realizo alguna inscripción de manera grande en todo el largo de la boleta, o si también al doblarla introduzco algún elemento extraño, por ejemplo una estampita, un papel; lo que sea", puntualizó.

Autoridades de mesa

Por último, la prosecretaria electoral de la Provincia comunicó a Diario Río Uruguay que "se encuentra abierto el registro de postulantes para autoridades de mesa, o quien desee voluntariamente ser autoridad para que pueda inscribirse de manera presencial en cualquier oficina del Correo Argentino, llenando un formulario; o de manera virtual ingresando al sitio de la Cámara Nacional Electoral que es www.electoral.gov.ar y selecciona elecciones 2025, para luego ingresar al registro de postulantes de autoridades de mesa".

En cuanto a los pagos y los montos, Godoy informó que "el lunes pasado hubo una reunión de jueces nacionales electorales y secretarios electorales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde asistieron a la Casa de Gobierno y estuvieron reunidos con la Dirección Nacional Electoral".

Allí, específicamente "se les mencionó que el importe actualizado de viáticos será dado a conocer en el plazo del cronograma previsto, es decir 60 días antes de la fecha de la elección", indicó. (Fuente: APFDigital)