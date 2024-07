Hace algunos días la plataforma de WhatsApp sorprendió a los usuarios de la versión beta con la incorporación de META IA, una herramienta de Inteligencia Artificial para mejorar la funcionalidad de su aplicación. Sin embargo, como a mucha gente no le gustó este recurso porque creen que viene a quitarle poder a la mano de los seres humanos, se compartieron algunos trucos para desactivarlo y quitarle peso adentro del servicio.

En este sentido, hay quienes tomaron la incursión de ese instrumento como una oportunidad para amigarse con la tecnología y aprender a sacarle el provecho máximo a sus conversaciones. Pero si sos de esas personas que aún no le encuentra una utilidad beneficiosa o un rédito a este complemento y se niega a incorporarlo a su cotidianeidad, no te preocupes, ya que existe una forma muy sencilla de borrarlo para que no aparezca más en tu pantalla principal.

La idea de Mark Zuckerberg fue incorporar esta herramienta para que los internautas pudiesen buscar imágenes e información requerida, desde la aplicación, en forma de un asistente virtual que responde preguntas y facilita acciones que podrían resultar más complicadas. Así, aquellos que deseen quitarlo deberán seguir adelante una serie de pasos que les permitirá esconderlo de la sección oficial.

Puede interesarte

¿Cómo apagar la nueva función META IA de WhatsApp?

Según la página oficial de la plataforma, esta nueva opción no se puede desactivar, no obstante, puede ser quitada si se elimina el chat. Para poder hacerlo, primero deberán iniciar una conversación en el chat de dicha Inteligencia Artificial, para que luego les aparezca la opción de borrarlo.

“Tienes la opción de eliminar chats individuales con la IA o solicitar la eliminación de información que hayas compartido previamente con META IA”, sostuvieron desde el conglomerado tecnológico de Zuckerberg, refiriéndose a que con este gesto desaparecería la función.

Cuando un usuario elimina el chat, automáticamente deja de ver la presencia del mismo en la plataforma de WhatsApp, aunque aún seguirá existiendo y podrán activarlo siguiendo el recorrido de instalación. Hasta el momento este ayudante digital solo está disponible para la versión beta del servicio, pero pronto llegará a la aplicación oficial para que todos los que lo deseen puedan utilizarlo y los que no ya saben, lo puedan sacar.