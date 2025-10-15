Una nueva marcha de jubilados se registraba en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde el Ministerio de Seguridad desplegaba un fuerte operativo policial en cumplimiento del protocolo antipiquetes.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Fuentes oficiales indicaron que la Policía Federal estaba a cargo del primer anillo de seguridad, mientras los efectivos de la Policía de la Ciudad se mantenían en un segundo anillo.

El miércoles último la Policía de la Ciudad había detenido a tres personas como consecuencia de los incidentes registrados en la movilización.

Fuente: NA