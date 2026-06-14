Dos personas fallecieron este domingo por la mañana como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 598,300, en jurisdicción del departamento La Paz.

Según la información policial suministrada por la Comisaría Primera de La Paz, el hecho se registró alrededor de las 8.30 y fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Saveiro y otra camioneta Peugeot.

Según informó La Sexta, la Saveiro era conducida por Matías Andreotti, de 23 años y oriundo de La Paz, mientras que la Partner era guiada por Héctor Manuel Orzusa, de 66 años, domiciliado en la ciudad santafesina de Granadero Baigorria.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores perdieron la vida en el lugar del hecho. En tanto, Silvia Lucía Gardini, de 64 años y pareja de Orzusa, quien viajaba como acompañante en la Peugeot Partner, fue trasladada al Hospital 9 de Julio para recibir atención médica.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir la situación y realizar las pericias correspondientes, mientras se procura establecer la mecánica del siniestro. La causa quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes.

Fuente: AHORA