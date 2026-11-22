Un joven de 27 años murió en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 131, a la altura del acceso Illia a la ciudad de Crespo. El siniestro vial se registró minutos antes de las 2, cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Volkswagen Golf y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, falleció el conductor del rodado de menor porte.

La víctima fatal era oriunda de Villa Libertador San Martín, mientras que el automóvil involucrado era conducido por un joven de 19 años domiciliado en Seguí, quien viajaba acompañado por una adolescente.

Fuentes policiales comunicaron que, de acuerdo a las primeras actuaciones, el motociclista circulaba por Ruta Nacional 131 y, al llegar a la intersección con el acceso Presidente Illia, realizó una maniobra de giro con intenciones de ingresar a la ciudad de Crespo, momento en el cual, por circunstancias que se tratan de establecer, se produjo la colisión con el automóvil.

A raíz del fuerte impacto, el conductor del motovehículo quedó tendido sobre la cinta asfáltica, en estado de inconsciencia. Minutos después arribó una ambulancia, cuyo personal médico constató que el joven ya no presentaba signos vitales.

En el lugar del accidente intervinieron Bomberos Voluntarios de Crespo, personal policía de la comisaría de Crespo y efectivos de Accidentología Vial de la Dirección General de Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de ambos vehículos, al traslado del cuerpo a la Morgue Judicial y a la realización de las diligencias médicas correspondientes.

Asimismo, se dispuso la extracción de muestras de sangre y orina al conductor del automóvil, quien posteriormente fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, en el marco de una causa por homicidio imprudente.

Fuente: ElOnce