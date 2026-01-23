La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en las primeras horas del viernes el estado de emergencia por la inminente llegada de una tormenta de nieve y una ola de frío extremo que afectará a buena parte del estado, incluyendo áreas densamente pobladas y regiones rurales.



La medida, que entró en vigor de inmediato, busca anticipar riesgos para la población y garantizar la disponibilidad de recursos estatales ante el fenómeno climático.

De acuerdo con actualizaciones oficiales difundidas por el portal del Gobierno del Estado de Nueva York, el aviso contempla la activación de protocolos de emergencia, la movilización de equipos de limpieza y rescate, así como la coordinación entre distintas agencias estatales y locales.



Las tormentas invernales y las olas de frío han sido un riesgo recurrente en el noreste de Estados Unidos durante los últimos inviernos, provocando interrupciones en servicios públicos y complicaciones en el transporte. Según CBS News, eventos similares en años recientes causaron cortes de energía, accidentes viales y la declaración de alertas por parte de los gobiernos estatales. La actual previsión incluye temperaturas que, con el efecto del viento, podrían descender hasta -40°C (-40°F) en la región norte durante la noche del viernes, con valores por debajo de cero en todo el estado hasta la próxima semana.

