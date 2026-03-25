Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que habrá interrupciones completas a la circulación vehicular en la zona del macrocentro de la ciudad y parciales en los aledaños de la parte trasera del Hipódromo, además de las restricciones ocasionadas por la reconstrucción total del Boulevard Pedro Jurado.

En el caso del macrocentro, las dos calles que ya se encuentran interrumpidas por cortes totales son Gervasio Méndez y Doello Jurado, ambas entre Rucci y Aguado.

También tiene un corte parcial la calzada Este del Boulevard Pedro Jurado, entre Artigas y Gervasio Méndez, donde se realizan diferentes trabajos en cada uno de los sectores.

Por otra parte, también se comenzó un trabajo de bacheo a lo largo de Ascisclo Méndez, más específicamente entre Lavayén y Ayacucho, pero a diferencia de los anteriores estos cortes son parciales y a media calzada debido a que el tráfico vehicular que circula por esa avenida es imposible que sea desviado por un camino alternativo.

Debido a que Ascisclo Méndez es una arteria con circulación en doble sentido, se solicita a los que transiten por la zona que lo hagan con precaución y que tomen los debidos recados al sobrepasar los vallados.

En lo que respecta a los cortes que estaban activos en la zona del Hospital Centenario, los mismos fueron levantados en su totalidad:

Roffo, entre San Juan y Colombo

Roffo, entre Rivadavia y Luis N. Palma

Gutemberg, entre Colombo y Rivadavia

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana, y dichas obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.