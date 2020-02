Nuevas críticas contra Jimena Barón: "Me destrató; se la cree muchísimo"

En ese agitado contexto, el actor Christian Inglize, que participó en el videoclip Se quema de Jimena, le dio una nota a Los Ángeles de la Mañana y la acusó de "destrato" y "mala compañera".

"Laburé con ella y con Miss Bolivia. Miss Bolivia, un amor. Jimena no sé si es muy buena compañera. No es que la pasé mal, pero me dio la sensación de que estaba subida a un caballo, muy creída. Yo laburé un año en Simona (ficción de Polka), con gente importante, y nunca me pasó que no me saluden, me miren de costado o que me destraten", comenzó diciendo Inglize, durísimo con la artista.

Buscando que amplíe sobre el tema, Maite Peñoñori le comentó: "Lourdes Sánchez dijo que Jimena es falsa, que no tiene nada que ver con lo que vende en su Instagram". Y el actor avaló a la panelista: "Vi lo de Lourdes y coincido totalmente con ella. Lo que me pasó a mí cuando hicimos el videoclip fue que ella se la cree muchísimo. Para ella los demás no son nada".

Recordando el día de rodaje de Se quema, Christian describió cómo se habría comportado Barón con él: "Estábamos grabando en una estación de servicio, en una ruta, no había nadie y cuando llegó hizo poner sábanas en todos los vidrios de la estación para que la gente no la viera maquillarse ¡y no había nadie! Había dos chicos pasando en un caballo y dos nenes que a lo mejor tenían ganas de sacarse una foto con su ídiola. Esas son actitudes medio feas. Y subrayó: "De su parte había destrato. Ni me saludó. Yo les dije a los directores '¿tengo que hacer las escenas con ella? Ni me saluda'. Entonces, me la presentaron, y le dijeron 'él estuvo todo el año en Simona'. Ella me miró de reojo, y dijo 'no la conozco'. Sentís odio. ¿Por qué me tengo que exponer con esta mina a que me diga esto?".