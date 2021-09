Nuevas imágenes desmienten a Leo García tras la golpiza

A través de un video que no dudó en publicar en las redes sociales y completamente cubierto de sangre, Leo García había contado que sufrió un ataque homofóbico durante la madrugada del último martes en la localidad bonaerense de General Rodríguez. "Miren cómo me pegaron, no quiero acusar a nadie porque no me dolió, pero me hicieron esto", relató el músico mientras mostraba sus heridas.