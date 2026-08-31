Luego de 4 años de formación integral en el Hospital Centenario, se egresaron cuatro residentes de Medicina General y Familiar: Las doctoras Camila Mateucci, María Victoria Dumón y Noelia Soledad Hereñú y el doctor Santiago Benedetti Goldaracena. Y además, 5 residentes de Salud Mental Comunitaria: las Lic. en Psicología Maira Lizzi y Juliana Jullier y la Lic. en Trabajo Social Ivana Rochelle, Antonella Abrigo y María Florencia Lubo.

Las y los profesionales fueron reconocidos por sus cuatro años de arduo trabajo y aprendizaje en la institución. Al respecto, la directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins resaltó que “los residentes representan una fuente constante de renovación, aportando nuevas miradas, entusiasmo y actualización científica. Además, muchos residentes continuarán su carrera en el hospital, fortaleciendo el recurso humano a largo plazo”.

En este sentido, destacó que “las residencias constituyen un pilar fundamental en el funcionamiento y desarrollo de cualquier hospital, tanto desde el punto de vista asistencial como académico e institucional, ya que al garantizar la formación de profesionales de calidad en diferentes disciplinas se mejora la calidad de atención, al promover la revisión y discusión de casos con actualizaciones permanentes”.

Recordemos que el Hospital Centenario cuenta con tres residencias: de Medicina General y Familiar, de Pediatría y de Salud Mental Comunitaria.

Medicina General y Familiar

Está orientada al cuidado integral de la salud de las personas, las familias y la comunidad. Se centra en la atención continua a lo largo de todas las etapas de la vida, abordando tanto la prevención como el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades más frecuentes.

Durante la residencia, los médicos se forman en distintos ámbitos — Rotaciones por los distintos servicios del Hospital, la Guardia Emergencias y Consultorios en CAPS de la Ciudad— trabajando en equipo, supervisado por especialistas y fortaleciendo el vínculo cercano con los pacientes. Este enfoque permite comprender la salud en su contexto social, cultural y familiar.

Su objetivo es formar profesionales capaces de brindar una atención accesible, integral y de calidad, con fuerte compromiso con la comunidad y la promoción de la salud.

Pediatría

Los primeros 3 años son de dedicación exclusiva, en los cuales van rotando por sala de internación, centros de salud, consultorio externo, por la UTI de Neonatología y la UTI Infantil del Hospital San Roque, y una rotación libre de 3 meses, además de consultorio con especialistas como neurología, neumonología, otorrinolaringología, cardiología, ginecología y adolescencia.

Además, realizan guardias y cuentan con un consultorio de seguimiento de pacientes con patologías crónicas y un consultorio de post-alta de la sala de internación para seguimiento del paciente una vez externado.



Risam

La Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria combina trabajo y aprendizaje teórico-práctico.

Durante los primeros 3 años se realiza atención y formación: integración en dispositivos del hospital (sala internación, guardia, talleres terapéuticos grupales); rotaciones por distintos servicios del hospital (consultorio externo, admisión infanto-juvenil, adultos, oncología, entre otros); trabajos en territorio (centros de salud) y posibilidad de una rotación libre en otros lugares, incluso fuera del país. A lo largo de la residencia hay formación interdisciplinaria semanal, supervisiones, talleres, ateneos y evaluaciones con exámenes anuales.

El 4° año si bien se siguen sosteniendo actividades dentro de dispositivos del hospital, está destinado a la devolución al sistema de salud provincial, trabajando según las necesidades que el Ministerio de Salud disponga.