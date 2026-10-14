Nuevo accidente en rutas entrerrianas: dos mujeres volcaron y debieron ser hospitalizadas
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 146 de la Ruta Nacional 18. A raíz del impacto, el tránsito en la mano afectada debió ser cortado de manera total mientras trabajaban los servicios de emergencia.
Dos mujeres debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Santa Rosa de Villaguay tras sufrir un violento vuelco sobre la Ruta Nacional N° 18, en un hecho registrado durante la tarde de este miércoles.
El accidente ocurrió cerca de las 15:30, a la altura del kilómetro 146 de la mencionada arteria vial. Por razones que se intentan establecer, un vehículo utilitario marca Renault Kangoo que transitaba en sentido Norte-Sur perdió el control y terminó volcando sobre la cinta asfáltica.
En el rodado circulaban dos vecinas de la ciudad de Villaguay: la conductora, identificada como Analía Olmo, de 39 años, y su acompañante, Carmen Lederhos, de 68 años.
Como consecuencia del fuerte impacto, ambas ocupantes sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron asistidas en el lugar por personal médico antes de su traslado al nosocomio local, donde quedaron en observación a la espera de un diagnóstico definitivo.
En el sitio intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y de la Jefatura Departamental Villaguay. Debido a la posición en la que quedó el vehículo y a los trabajos de peritaje y asistencia, las autoridades procedieron al corte total de la mano de circulación afectada.
Fuente: AHORA