Dos mujeres debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Santa Rosa de Villaguay tras sufrir un violento vuelco sobre la Ruta Nacional N° 18, en un hecho registrado durante la tarde de este miércoles.

El accidente ocurrió cerca de las 15:30, a la altura del kilómetro 146 de la mencionada arteria vial. Por razones que se intentan establecer, un vehículo utilitario marca Renault Kangoo que transitaba en sentido Norte-Sur perdió el control y terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

En el rodado circulaban dos vecinas de la ciudad de Villaguay: la conductora, identificada como Analía Olmo, de 39 años, y su acompañante, Carmen Lederhos, de 68 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambas ocupantes sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron asistidas en el lugar por personal médico antes de su traslado al nosocomio local, donde quedaron en observación a la espera de un diagnóstico definitivo.

En el sitio intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y de la Jefatura Departamental Villaguay. Debido a la posición en la que quedó el vehículo y a los trabajos de peritaje y asistencia, las autoridades procedieron al corte total de la mano de circulación afectada.

Fuente: AHORA