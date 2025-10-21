Un nuevo femicidio conmociona a la ciudad de Santa Fe: una mujer fue asesinada a puñaladas en el interior de su vivienda en barrio Loyola Norte por parte de su expareja, quién se dio a la fuga y es intensamente buscado.

El hecho sucedió este martes por la madrugada en el interior de una vivienda ubicada en Neuquén al 6800 en el norte de la ciudad y tuvo como víctima a Roxana Gabriela Villagra de 45 años.

Según consta en el parte policial, Sebastián Flores de 40 años se hizo presente en la casa de su expareja, saltó el tapial e ingresó al interior del inmueble. Tras una discusión, la apuñaló con una cuchilla en diferentes partes del cuerpo. Luego de cometer el crimen, el atacante se dio a la fuga y es buscado por la policía.

La fiscal de Género interviniente, Dra. Galeano, ordenó la realización de la autopsia correspondiente y dispuso medidas urgentes para dar con el imputado, de 40 años, quien se encuentra prófugo.

El femicidio fue cometido delante de los hijos de la víctima. Una de ellos, tenía una herida en la mano izquierda y fue derivada al hospital Iturraspe, publicó Sol Play 91.5.

Fuente: Ahora