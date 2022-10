La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "está en agenda" del Gobierno el otorgamiento de un "refuerzo para ganarle a la inflación", pero que "todavía no está implementado el modo", al ser consultada sobre si se establecerá un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o un bono.



"Está en agenda el otorgamiento de un refuerzo para ganarle a la inflación, pero no hay definiciones respecto de cómo se va a llevar adelante", dijo Cerruti en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.



En ese marco, advirtió que "en los medios hay conclusiones apresuradas" sobre este tema e indicó que incluso leyó notas donde se señalaba "cómo tenían que inscribirse en algún lugar" cuando, en verdad, "todavía no hay nada definido".



"El otorgamiento de un refuerzo es algo que va a suceder, pero no está bien generar expectativa en los diversos sectores porque, además, complica en la gestión diaria", añadió la funcionaria, quien pidió a los medios "ser prudentes". En tanto, consultada sobre las primarias abiertas, simultánea y obligatorias del año próximo, Cerruti señaló que "están fijadas por ley", con lo cual se debe contar con el presupuesto para poder llevarlas a cabo.



"Debemos tener el presupuesto para aplicar la ley. Si eso cambia en el Congreso, veremos cuáles son las modificaciones", indicó la portavoz.



En tanto, se refirió también a la paridad de género, respecto de lo cual dijo que "en el Gobierno es una deuda" y que "peleamos todos los días por eso".



Para la portavoz, "no es cuestión de poner en una foto" a las mujeres sino de "permitirnos gobernar", aunque resaltó que, "actualmente, tenemos presidentas en el Senado y en Diputados" -en referencia a Cristina Fernández de Kirchner y Cecilia Moreau, respectivamente-, algo que calificó como "un gran avance".



En particular, sobre la discriminación hacia la mujer, diferenció también que "la agresión generalmente no es a todas las mujeres" sino que se direcciona a las que integran "partidos nacionales y populares".