El impacto del costo de vida en las familias parece no tener fin. Aunque la inflación se ha desacelerado durante los últimos meses, los aumentos en servicios básicos representan una porción cada vez más grande de los ingresos, que en muchos rubros permanecen congelados o por debajo del índice de precios al consumidor.

Es así que, por disposición del Gobierno, septiembre recibe a los argentinos con aumentos en la luz y el gas, entre otros.

A fines de esta semana, través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía estableció el nuevo Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), es decir el costo de la luz que llega a los hogares. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dará a conocer en los próximos días los cuadros tarifarios que tomarán como referencia las distribuidoras. Según adelantaron, el incremento será de 4%.

Las tarifas finales que pagan los usuarios se componen de cuatro ítems: el costo de la energía, el transporte, la distribución y, sobre eso, los impuestos. Sobre el primer ítem es dónde se canalizan los (cada vez menos) subsidios del Estado, mientras que sobre en transporte y distribución no hay subvenciones.

Actualmente, los usuarios se encuentran divididos en tres categorías en base a los niveles de ingresos que perciben según la segmentación de subsidios vigente desde 2022: Altos ingresos (Nivel 1), Ingresos bajos (Nivel 2) e Ingresos Medios (Nivel 3).

En Gualeguaychú, un 44% están dentro de la categoría N1, un 42% en N2 y un 14% como N3. Recordemos que los N2 y N3 tenían la totalidad del consumo subsidiado, y que ahora sólo hasta 350 kw y 250 kw respectivamente.

Desde la Cooperativa Eléctrica, según confirmó su presidente Nahuel Otero a Ahora ElDía, se puso a disposición personal para ayudar a los vecinos a reinscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios, ya que en N2 hay muchos jubilados y pensionados que no tienen acceso a la tecnología. “Se están haciendo entre 30 y 40 inscripciones por día de gente que se acerca con su documentación”, reveló, y aclaró que “hay que esperar al 12 de septiembre a que nos llegue la nueva base de datos desde la Secretaría de Energía que nos envía como queda catalogado cada vecino, hay que tratar de bajar los N1 y que la gente que más lo necesita no sea sacada de N2, porque si no se reinscribían pasaban a pagar la boleta de energía como un N1, es decir como un ciudadano de altos ingresos, y el impacto es enorme para cualquier familia”.

Acerca de la diferencia entre las facturas que paga cada categoría, Otero ejemplificó que “una familia que es N2 y gasta 400 kw el costo es de $60.000, mientras que un N1 con ese consumo se va a $110.000”.

Recordemos que en abril fue el principal golpe del tarifazo, cuando las boletas llegaron con una suba del 150% producto de la quita de subsidios de Nación.

Sobre el impacto en la ciudad, Otero reveló que “lo que se observa es una gran cantidad de personas que va a buscar planes de refinanciación de sus facturas de electricidad, que no pudo hacer frente a los costos. Con financiación propia de la Cooperativa venimos buscándole la vuelta para que ninguna familia se quede afuera del sistema y siga teniendo el suministro y que pueda hacer cuotas sin necesidad de que tenga que pasar por una entidad financiera para financiar sus consumos, es una forma de brindarles una ayuda”, comentó.

“Las cooperativas no somos formadoras de precios: todo este incremento y quita de subsidios es decisión y responsabilidad pura del Gobierno nacional. Tampoco tenemos como distribuidora acceso a la base de datos del RASE, es la Secretaría de Energía quien determina en qué categoría queda cada usuario”, reafirmó el Presidente de la Cooperativa, quien aconsejó “hacer un uso inteligente de la energía” ya que “los informes que ha hecho Cammesa, que es quien compra y vende la energía en todo el país, no son nada alentadores para el verano que se viene, están anunciando que la demanda puede superar la oferta, y por ende vamos a estar en una situación de escasez y de cortes”.

“Más que nunca por el costo y por la falta de energía, ante la ausencia de inversión en materia de generación y transporte, hace que como usuarios tengamos que tener la responsabilidad de cuidar un recurso que es totalmente escaso. Venimos trabajando con distintos sectores, con el comercio, con las empresas, con las instituciones educativas, con establecimientos públicos, para cuidar la energía, porque vamos a estar complicados, con un verano seco y de alta temperatura y con escases de generación de energía que repercute en cada rincón del país”, concluyó Otero.