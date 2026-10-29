Se realizó este jueves la primera jornada del nuevo juicio contra Néstor Roberto Pavón, acusado de haber participado como coautor en el abuso sexual y el femicidio de la joven Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017 en Gualeguay.

Néstor “Yuyo” García es el papá de Micaela, y desde hace casi una década viene luchando contra la violencia de género y pidiendo justicia por su hija.

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Desde la puesta del Juzgado dialogó con Canal 9 Litoral y dijo estar “con mucha esperanza de que Néstor Pavón sea condenado como coautor de violación y femicidio”.

“Fue condenado como encubridor, no alcanzó a estar privado de la libertad ni tres años porque se le dio la libertad condicional. Hoy fue un día de alegatos, pedidos en la parte preliminar del juicio”, contó.

Los abogados plantean la necesidad de convocar como testigo a Wagner, condenado en el primer juicio: “Para condenar a Pavón, un punto de partida es la declaración de Sebastián Wagner, quien dice que si bien se turnaban para violarla a Micaela, quien le quitó la vida fue Pavón. Hay muchos elementos para condenarlo a Pavón”, relató.

García dijo que se pidió la intervención de la Corte Suprema cuando se cerró el caso en la provincia, plegándose a las apelaciones de la Fiscalía. “La sentencia de la Corte pide que anulen una sentencia porque no se ajustaba a derecho”, precisó.

La familia de Micaela espera una condena a prisión perpetua: “Es lo que nosotros esperamos desde el primer momento, nos sorprendió mucho la decisión del tribunal de primera instancia. Nos sorprendió la manera en que justificaron sus decisiones, porque no siguen una lógica para justificar que Sebastián Wagner había actuado solo”, dijo.

“Estamos convencidos que Wagner actuó con Pavón”, agregó. Según adelantó, existe la posibilidad de que el primer condenado por el femicidio testifique este viernes.

“Al tiempo lo podemos medir no sólo en años, sino en hechos. Mi papá y mi mamá se fueron estos años, sabiendo que Pavón había participado de la violación y femicidio. Y sin embargo se fueron de esta vida sin la tranquilidad de que las personas que violaron y mataron a Micaela se fueran condenadas”, expresó.

Fuente: AHORA / Canal 9 Litoral