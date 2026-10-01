La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos implementa, a partir de la liquidación correspondiente a septiembre, un nuevo formato de recibo de haberes para jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados provinciales, en el marco de la entrada en vigencia de la reforma previsional.

El esquema busca “simplificar la lectura, ordenar los conceptos y brindar mayor claridad sobre la composición y actualización de los haberes”, informaron desde el organismo a AHORA.

El nuevo recibo incorpora dos códigos principales: el 5000, denominado Haber Previsional, que concentra la liquidación correspondiente al período anterior, y el 5001, correspondiente a Movilidad, donde se identificarán de manera diferenciada los incrementos que correspondan en cada período.

El presidente de la Caja, Gastón Bagnat, explicó: “Es más simple porque el código 5000 corresponde al Haber Previsional y reúne lo que el jubilado percibió como total de haberes en el mes anterior. El código 5001 permitirá identificar de manera clara el aumento correspondiente a la movilidad”.

En el caso de septiembre, el incremento salarial del 3,5 por ciento correspondiente al sector docente será abonado mediante liquidación complementaria, debido a que la definición se produjo una vez cerrada la liquidación mensual.

Sobre este punto, Bagnat señaló: “Una vez establecido el pago del incremento del 3,5 por ciento para los docentes activos, la Caja aplicará esa misma movilidad a los jubilados y pensionados, de acuerdo con el nuevo esquema previsto por la normativa”.

Asimismo, destacó que “este nuevo sistema permitirá ordenar la liquidación, simplificar la lectura del recibo y agilizar los procesos, brindando mayor claridad a cada beneficiario”.

La implementación del nuevo recibo forma parte del proceso de adecuación de los procedimientos de la Caja a la nueva normativa previsional, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de liquidación más simple, ordenado y transparente.