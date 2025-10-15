El club Sud América sufrió en la madrugada del lunes un nuevo hecho delictivo en su estadio de fútbol, registrado por las cámaras de seguridad del predio.

En diálogo con Ahora ElDía, el presidente de la institución, Claudio Bringa, detalló: “Nos robaron garrafas, un disco, una pava eléctrica y pelotas. Además, causaron muchos daños, rompiendo puertas y ventanas para lograr su cometido”.

Bringa agregó: “La impotencia es enorme: el disco lo usamos para hacer tortas fritas, mientras que la garrafa de 15 kilos y la pava eléctrica se utilizan para calentar agua durante los partidos y otros eventos deportivos”.

En una de las filmaciones se observa a un hombre encapuchado que camina sigilosamente y encorvado, identificado por miembros del club. “Yo no lo conozco, pero los chicos que trabajan a diario en la cancha sí. Ya hicieron allanamientos, pero no encontraron nada y tampoco se sabe bien dónde vive. Puede que haya más personas involucradas, pero nosotros logramos identificar a una”, explicó el presidente.

Cabe recordar que, el año pasado, Sud América ya había sido víctima de robos de alambrado olímpico, inodoros e incluso indumentaria del fútbol femenino.