Un fatal accidente se registró en la Ruta 127. Un camionero falleció tras despistar, a la altura del departamento La Paz.

El trágico siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 117, de acuerdo a lo informado oficialmente. El conductor de un vehículo jaula perdió el control de su rodado en la zona del Arroyo Las Tocas y, tras caer, murió luego de que la cabina se prendiera fuego.

La ruta estuvo cortada por la Policía, que intervino rápidamente.

Bomberos Voluntarios se encargó de apagar el incendio que terminó con la vida de la víctima, que aún no fue identificada.