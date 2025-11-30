Seis personas iniciarán prácticas laborales en diciembre a partir de convenios firmados por la Oficina de Empleo el 27 de noviembre, en el marco de las acciones municipales orientadas a mejorar el acceso al trabajo formal.

Los acuerdos forman parte del trabajo de intermediación que realiza el equipo técnico de la Oficina de Empleo, responsable de vincular a empresas del sector comercial y productivo con personas que buscan una oportunidad de inserción laboral. El Municipio sostiene un programa permanente de acompañamiento a quienes están desocupados, que abarca desde la elaboración del currículum hasta la gestión de entrevistas y la promoción de nuevos puestos.

En esta instancia, dos supermercados y dos bazares de la ciudad se incorporaron a la iniciativa al habilitar espacios para que los participantes desarrollen prácticas formativas. Cada comercio ofrecerá capacitaciones específicas en su rubro, con el fin de que los practicantes adquieran conocimientos y competencias que amplíen sus posibilidades de acceder a un empleo estable.

La Oficina de Empleo mantiene abierta la convocatoria a empresas interesadas en sumarse, con especial atención a los sectores turístico, hotelero, gastronómico y actividades relacionadas, en vísperas de la temporada 2025/26.

Quienes deseen sumarse al programa Fomentar Empleo, ya sea como empleadores o como personas que buscan mejorar sus oportunidades laborales, podrán acercarse a Belgrano 115, de 7 a 13 horas, para recibir información y asesoramiento.