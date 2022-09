Las conversaciones a través de la plataforma Whatsapp halladas en los teléfonos celulares de los imputados por el atentado contra Cristina Kirchner adjudican un rol central a Gabriel Carrizo, uno de los cuatro detenidos en la causa. Su papel en el grupo que intentó asesinar a la vicepresidenta excede largamente el de liderar la venta de copos de algodón azucarado (motivo por el que se la llama la “Banda de los Copitos”).

Los audios y chats también incriminan a Brenda Uliarte, quien se supone fue quien instigó a Fernando Sabag Montiel para gatillar una Bersa a centímetros del rostro de la expresidenta, sin que la bala saliera del arma. Los tres están detenidos, al igual que Agustina Díaz, quien (a juzgar por el contenido de su teléfono celular) estaba al tanto de los planes para llevar adelante el magnicidio, aunque en su declaración afirmó no creer que pudieran ser ejecutados.

Atentado contra Cristina Kirchner: los nuevos chats

Los chats conocidos en las últimas horas y difundidos por la agencia Télam muestran la insistencia de Uliarte por concretar el magnicidio, aun después de que Sabag fallara en su intento. “La próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sí se disparar bien, no me tiembla la mano”, escribió la chica a Carrizo, en la misma noche del 1 de septiembre.

Al día siguiente hubo un diálogo entre Carrizo y Uliarte que para los investigadores es la prueba de que ambos mantenían sus intenciones criminales.

-Carrizo: Querés hacerlo?

-Uliarte: Te juro que si. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso.

Después de ese diálogo los dos imputados continuaron hablando sobre formas de ocultarse y evitar ser alcanzados por la Justicia, que por esas horas ya había detenido a Sabag.

-Carrizo: Te vincularon con al caso. Te diría que vengas acá.

-Uliarte: ¿Posta, que saben mis datos? Estoy en un lugar seguro, tranqui ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos que quede acá.

-Carrizo: Si saliste por todos los medios. Sos la novia.

-Uliarte: Si pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar. Yo sé lo que te digo.

De acuerdo a los datos extraídos del teléfono celular de Carrizo, cuya desgrabación forma parte del expediente judicial, las conversaciones en torno a un posible asesinato de Cristina Kirchner ya venían de tiempo atrás.

El 23 de agosto, Carrizo le dijo a Uliarte: "Ya se les acabó la joda". Ella respondió "Si que la saquen a la mierda. No puedo creer que hay gente que todavía la defiende".

-Uliarte: Hace falta alguien que vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina.

-Carrizo: Si no?

-Uliarte: Si re hace falta.