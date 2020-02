A través de un comunicado, el referente del radicalismo cuestionó que ahora Benedetti pretenda “barajar y dar de nuevo” para que el radicalismo “tenga el lugar que le corresponde”, luego de no haber permitido las internas en las últimas elecciones provinciales que perdió contra el gobernador Gustavo Bordet.

“Habla y se refiere a que Juntos por el Cambio perdió, pero seguramente es su voluntad hacernos olvidar que Cambiemos no solo perdió las elecciones anticipadas ilegalmente –a las que nos opusimos-, sino que, además, no permitió la competencia interna. Se plegó de pleno junto a la numerosa clientela radical y la dirigencia PRO, obedeciendo al acuerdo Bordet- Frigerio del cual por supuesto no fue ajeno (Mauricio) Macri”, apuntó Carbó.

En ese mismo sentido, le recordó a Benedetti que las elecciones generales “también se perdieron en la provincia, retrocediendo una enormidad en relación a 2017”: “Seguramente las olvida porque él encabezó la lista (como diputado nacional)”, dijo.

“No hay que barajar de nuevo, Benedetti. Hay que apartar el juego de cartas, mirar de frente la obligación de estadista y hombre político, y en su caso como principal responsable de la decadencia radical, hace parecer que ya es tiempo de dar un paso al costado”, finalizó. (APFDigital)