PARA EMOCIONARSE
"Nunca es tarde para aprender": La historia de un guitarrista de Gualeguaychú y su alumna de 91 años
Juan Pablo Pérez, músico de la ciudad, decidió compartir en sus redes sociales la historia de Isabel, una mujer de 91 años que hace 10 se animó a aprender a tocar la guitarra.
En el video, el guitarrista muestra cómo se dirige a darle clases a su alumna más grande y cómo ella le enseñó que nunca es tarde para aprender algo nuevo.
“Hoy me preparo para algo muy especial, no es una master class en un conservatorio , ni un concierto, es algo más especial. Me voy a darle clases a mi alumna más grande, mi querida Isabel. Ella empezó clases a los 80 años y ahora tiene 91 años. Siempre nos juntamos a tocar la guitarra, a comer y a reírnos un buen rato”, relató Juan al inicio de su reel.
A lo largo de las imágenes, el músico mostró cómo es una clase con su querida alumna y cómo forjaron una amistad única.
“Infaltable después de la comida, nos vamos a disfrutar de sus viejas amigas : las plantas. A quienes ella les da vidas, y las plantas les dan vida a ella, pero hay una amiga más especial que ninguna: su gallina, que le da un huevo todos los días. Y qué más puedo decirle ¡Gracias Isabel por tu amistad!”, finalizó Juan.
Pero esto no es todo, el profesor de guitarra aprovechó el ejemplo de Isabel para dar un mensaje: “Cuando escucho a alguien decir ‘Ya soy muy grande para aprender’, les pregunto: ‘¿Más grande que mi alumna Isabel?’. Nunca es tarde para vivir la música y la amistad. Yo lo vi con mis propios ojos. ¡Adelante! !Es hoy!”.