Juan Pablo Pérez, músico de la ciudad, decidió compartir en sus redes sociales la historia de Isabel, una mujer de 91 años que hace 10 se animó a aprender a tocar la guitarra.

En el video, el guitarrista muestra cómo se dirige a darle clases a su alumna más grande y cómo ella le enseñó que nunca es tarde para aprender algo nuevo.

“Hoy me preparo para algo muy especial, no es una master class en un conservatorio , ni un concierto, es algo más especial. Me voy a darle clases a mi alumna más grande, mi querida Isabel. Ella empezó clases a los 80 años y ahora tiene 91 años. Siempre nos juntamos a tocar la guitarra, a comer y a reírnos un buen rato”, relató Juan al inicio de su reel.

A lo largo de las imágenes, el músico mostró cómo es una clase con su querida alumna y cómo forjaron una amistad única.

“Infaltable después de la comida, nos vamos a disfrutar de sus viejas amigas : las plantas. A quienes ella les da vidas, y las plantas les dan vida a ella, pero hay una amiga más especial que ninguna: su gallina, que le da un huevo todos los días. Y qué más puedo decirle ¡Gracias Isabel por tu amistad!”, finalizó Juan.

Pero esto no es todo, el profesor de guitarra aprovechó el ejemplo de Isabel para dar un mensaje: “Cuando escucho a alguien decir ‘Ya soy muy grande para aprender’, les pregunto: ‘¿Más grande que mi alumna Isabel?’. Nunca es tarde para vivir la música y la amistad. Yo lo vi con mis propios ojos. ¡Adelante! !Es hoy!”.