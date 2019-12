"Nunca vi que un municipio compre una playa", cuestionó Echandi

“Es un anuncio llamativo, nunca vi que un municipio compre una playa”, mencionó Echandi. Y si bien prefirió no mostrarse en contra a la medida, “no lo veo negativo, dijo, prefirió utilizar otro término: “lo veo llamativo”.

“Además me parece barato. No lo puedo criticar por lo que está pagando, es lo que vale una casa en el centro. Sólo me llamo la atención no haber sabido nada. Tendríamos que estar al tanto de algunas noticias, y negociaciones, pero parece que algunas cosas que quiere sacar en la prensa la saca como lo hizo la vez anterior de sacar los sueldos, el famoso proyecto anterior que no tuvo nada que ver con el que se votó en el Concejo Deliberante. Son las formas las que no me gustan, me parece que al menos los 13 concejales tendríamos que tener información”, manifestó.

Fundó su posición al decir que “ahora tengo que refrendar una compra que ya está hecha. Tengo que votar por el sí, qué voy a votar”. “No digo que nos consulte todo lo que va a hacer, pero esto no es una compra normal ni es para el banco de tierras, es discutible, se puede criticar si era prioridad para el municipio”, agregó. Y ejemplificó: “También se necesita que tapemos los baches, los pozos, se necesitan muchas cosas en Gualeguaychú”.

El opositor opinó que “es discutible si faltan playas o no”. Y también cuestionó que el lugar que adquirió la Municipalidad no es un lugar al que muchos accedan caminando, por lo tanto “no va a ser para toda la ciudadanía, si va a ser gratuito o si tendrá un canon para que no sea otro gasto para afrontar”. Por último confesó: “A mí el lugar me encanta y la compra no se puede criticar desde el precio, me parece demasiado barato”.