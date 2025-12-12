CARNAVAL DEL PAÍS
O’ Bahía presentó una de sus canciones para la edición 2026
Carioca, la nueva banda de la comparsa del Club Pescadores para el Carnaval de País 2026, dio a conocer su primer tema para la venidera edición del espectáculo a cielo abierto más grande del país.
"El Pescador, el genio y las mil y una noches"
Un pescador encontró… Una vasija encantada.
Un genio antiguo atrapado / Salió de ella, quiso matarlo.
Pero el pescador, un cuento contó / Su voz al genio hechizaba.
Así el pescador, su vida salvó, / La magia fue redención.
Un sultán de fuego se alzó / Su sombra de silencio reinaba
Mandaba a su reino con un juicio cruel / Una caravana dorada
Cruza la arena, se siente el poder, / Reina su ley… /
En un jardín florido ardió la pasión, / traición que encendió una cruel decisión,
Juró que ninguna vería el amanecer mil días de sombra y poder.
Si escuchame, si el alba me espera/ tu oído tendré, tu furia pasará
La voz te sanará…
Uo oh oh oh Mil y una noches serán Uo oh oh oh Uo oh oh
Pasión de carnaval / Mil noches de aventuras Maravillas por contar
Un relato que brilla / Cautivan al genio y al sultán Sherezade y pescador
Palabras que fueron redención / Las almas se liberan
La muerte calló / Una gran verdad nació.
Uo oh oh oh Mil y una noches serán / Uo oh oh oh Uo oh oh
Pasión de carnaval.