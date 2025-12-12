Carioca, la nueva banda de la comparsa del Club Pescadores para el Carnaval de País 2026, dio a conocer su primer tema para la venidera edición del espectáculo a cielo abierto más grande del país.

"El Pescador, el genio y las mil y una noches"

Un pescador encontró… Una vasija encantada.

Un genio antiguo atrapado / Salió de ella, quiso matarlo.

Pero el pescador, un cuento contó / Su voz al genio hechizaba.

Así el pescador, su vida salvó, / La magia fue redención.

Un sultán de fuego se alzó / Su sombra de silencio reinaba

Mandaba a su reino con un juicio cruel / Una caravana dorada

Cruza la arena, se siente el poder, / Reina su ley… /

En un jardín florido ardió la pasión, / traición que encendió una cruel decisión,

Juró que ninguna vería el amanecer mil días de sombra y poder.

Si escuchame, si el alba me espera/ tu oído tendré, tu furia pasará

La voz te sanará…

Uo oh oh oh Mil y una noches serán Uo oh oh oh Uo oh oh

Pasión de carnaval / Mil noches de aventuras Maravillas por contar

Un relato que brilla / Cautivan al genio y al sultán Sherezade y pescador

Palabras que fueron redención / Las almas se liberan

La muerte calló / Una gran verdad nació.

Uo oh oh oh Mil y una noches serán / Uo oh oh oh Uo oh oh

Pasión de carnaval.