Luego de que Papelitos, Ará Yeví y Marí Marí –en ese orden- tuvieran a cargo la apertura del espectáculo en las noches anteriores, este sábado llegó el turno de O’Bahía. La comparsa del Club de Pescadores hizo su reaparición este año bajo la dirección de Adrián Butteri con su temática “El pescador, el genio y las mil y una noches”.

Inspirada en las leyendas de Medio Oriente, el protagonista de la historia de O’Bahía es un pescador que encuentra una vasija encantada, libera un antiguo Genio atrapado y lo entretiene con relatos para calmarlo. De esta manera, la comparsa busca transmitir un mensaje sobre la fantasía, la redención y el poder de la palabra.

Al igual que el sábado pasado, los vecinos y entrerrianos contarán con beneficios exclusivos en la compra de sus entradas. Los residentes del departamento Gualeguaychú podrán adquirir su mesa con cuatro ubicaciones en los sectores VIP obteniendo el descuento total del valor de la entrada general en el costo final del sector. Asimismo, como gran novedad para este fin de semana, se sumará un beneficio similar para el sector Pullman. Esta bonificación aplica para cualquier fila dentro de dichos sectores.

Por otro lado, aquellos entrerrianos que visiten el Corsódromo podrán adquirir su ticket con un 50% de descuento sobre el valor de la entrada general. Todas estas promociones se gestionan bajo la modalidad de venta estrictamente presencial en las boleterías del predio, desde las 9 horas del sábado hasta el cierre del espectáculo, siendo requisito obligatorio presentar el DNI físico que acredite el domicilio en Gualeguaychú o en cualquier localidad de la provincia de Entre Ríos.

Otra novedad para esta cuarta noche es que se espera que esté inaugurada la nueva tribuna de hormigón premoldeado, construida en el ala sur del Corsódromo, que reemplaza antiguas estructuras desmontables.