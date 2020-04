Obligatoriedad del barbijo: "por ahora" el Municipio no la implementará 

Por el momento, la posición de la Municipalidad y del Hospital Centenario es clara: sólo deben utilizar barbijos las personas infectadas de Covid-19 y el personal de salud. Pero localidades que compartían esa postura comenzaron a tomar medidas para que la gente se tape parte del rostro, el caso de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los más conocidos.

Las autoridades porteñas comenzaron a recomendar el “tapabocas” –hoy, obligatorio– para que aquellos pacientes asintomáticos no contagien al hablar o estornudar.

En este marco, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ordenanza para hacer obligatorio el uso de barbijo en Gualeguaychú. Los concejales Alejandra Leissa, Juan Ignacio Olano y Pablo Echandi entienden que “teniendo en cuenta que una de las principales características del coronavirus es su alta capacidad de contagio y transmisibilidad, y que está presente aún en personas que son asintomáticas, es necesaria la utilización masiva de elementos de protección que cubran la boca, nariz y mentón, los que usados de manera correcta tienen como función relevante evitar la transmisibilidad del virus mencionado”.

Al respecto, mediante una gacetilla de prensa, argumentaron que “investigadores del Conicet han analizado la información existente sobre el uso de barbijos y/o tapabocas para acompañar y fortalecer las medidas de distanciamiento y los mismos concluyen ‘que son un buen complemento para prevenir contagios’; a la vez que destacaron que diferentes jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, entre otros, ya han establecido el uso de barbijos y/o tapabocas obligatorio”.

Los ediles de JxC señalaron que “son sobradas las referencias que indican la importancia del uso de barbijos y porque hoy no tengamos números altísimos de infectados detectados en la ciudad no es justificativo para no implementarlo”, explicaron, al tiempo que indicaron que “resulta necesario que nos escuchemos y trabajemos entre todos. Acá ganamos o perdemos todos como comunidad y sentimos que por ser de la oposición no se nos escucha ni se nos da la participación que como legisladores merecemos”, reclamaron.

El proyecto en cuestión establece para “el ámbito del municipio de Gualeguaychú y mientras ello se considere necesario en atención a la situación epidemiológica existente, el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en todo lugar de circulación y/o espacio público o donde concurra público en general, tales como entidades financieras, comercios, estaciones de servicios, farmacias y transporte público de pasajeros, entre tantos otros”. Y, en caso de incumplimiento se prevé multas establecidas en Unidades Tributarias Municipales (UTM). Las mismas son “multa de 15 U.T.M. ante la primera infracción ($ 1.350 aproximadamente); en caso de reincidencia, se aplicará la multa de 150 U.T.M ($ 13.500) y la tercera transgresión por incumplimiento implicará la multa de 300 U.T.M. ($ 27.000), siendo el organismo de sanción el Juzgado de Faltas local. Mientras que plantea como autoridades de aplicación al área de “Inspección General, la Dirección de Tránsito y/o “área municipal que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) crea pertinente”.

Por último, el proyecto establece que “se prohíbe mientras se considere necesario en atención a la situación epidemiológica existente, la comercialización de barbijos N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de la salud”.

La Municipalidad y el Hospital Centenario se guían por lo que determine el Ministerio de Salud de Entre Ríos y el de Nación, que siguen disposiciones de la Organización Mundial de Salud (OMS)

Respecto a la iniciativa opositora, ElDía dialogó con un funcionario con autoridad para expresar la posición del Ejecutivo. “La Municipalidad y el Hospital Centenario se guían por lo que determine el Ministerio de Salud de Entre Ríos y el de Nación, que siguen disposiciones de la Organización Mundial de Salud (OMS). Hasta que no se determine lo contrario, vamos a seguir como hasta ahora”, expresó.

Por otro lado, cuestionó “que incentiven el uso de barbijos", ya que “tendrían que hablar de tapabocas”. Sin embargo, este funcionario adelantó que la Municipalidad “está preparando material porque en algún momento se va a implementar”, la obligatoriedad del uso de algún elemento protector. “Vamos a hablar de tapa nariz - boca- mentón”, adelantó.