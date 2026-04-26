En la madrugada de este domingo, apenas pasada la medianoche, personal de la Comisaría Novena intervino en un procedimiento en las inmediaciones de la calle Almeida, entre Colombo y Rivadavia.

El Comando Radioeléctrico solicitó la localización de un auto Audi A3, color negro, sin dominio colocado, cuyos ocupantes habrían obligado a una mujer a subir al vehículo en la zona del puerto, presuntamente amenazándola con un arma de fuego.

Mientras efectivos recorrían el barrio Zuppichini lograron divisar el auto en cuestión estacionado en la intersección de Almeida casi Colombo. A pocos metros, se veía a una pareja joven manteniendo una discusión, por lo que se procedió a identificarlos y reducir al hombre, quien resultó ser el dueño del auto involucrado.

Al realizarle un palpado preventivo, los policías constataron que llevaba una réplica de plástico de una pistola en su bolsillo derecho.



Informada la situación al Fiscal de Género en turno, este dispuso la aprehensión del individuo y su traslado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado.

Asimismo, se procedió al secuestro del vehículo y de la réplica del arma, dándose intervención a personal de la Policía Científica y al mecánico policial de turno, labrándose las actuaciones correspondientes.